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Tümer Metin ve Ümit Karan arasında Dzeko atışması: O kafayı Torreira yeseydi...

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#Futbol#Fenerbahçe#Galatasaray
Tümer Metin ve Ümit Karan arasında Dzeko atışması: O kafayı Torreira yeseydi...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 18:37

Ünlü futbol yorumcuları Tümer Metin ile Ümit Karan, Fenerbahçeli yıldız Edin Dzeko'nun Başakşehirli savunmacı Ousseynou Ba ile yaşadığı gerginliği değerlendirdi.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Başakşehir'i 3 golle geçerken karşılaşmaya yaşanan gerginlik damga vurdu.

Edin Dzeko ile yaşadığı tartışma sonrasında rakibine kafa atan Başakşehirli Ousseynou Ba, kırmızı kart görürken kendi camiasının da tepkisini çekti.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Ousseynou Ba'nın hareketini tasvip etmediğini ve gereken cezayı vereceğini kaydederken bu olayın yankıları devam etti.

TV 100'de yayımlanan Kale Arkası programında Fenerbahçeli futbolcuları eleştiren Ümit Karan, "Galatasaray'da hakeme çok fazla baskı yapan, itiraz eden futbolcu yok. Fenerbahçe'de çok var." ifadelerini kullandı.

Ümit Karan'ın bu sözlerine itiraz eden Tümer Metin ise "Yapma Ümit! Dzeko kafayı yedi düşmedi. Adam dimdik durdu. O kafayı Lucas Torreira yeseydi atacağı takla sayısını hesap makinesiyle hesaplayamazdın." yanıtını verdi.

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#Futbol#Fenerbahçe#Galatasaray

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