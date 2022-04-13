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Tümer Metin: Şu halimle Taylan Antalyalı’dan daha iyi oynarım!

#Tümer Metin#Taylan Antalyalı#Tümer Metin Taylan
Tümer Metin: Şu halimle Taylan Antalyalı’dan daha iyi oynarım

Eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, ‘Yaşım 48. Yıllardır antrenman yapmıyorum. Şu halimle Taylan Antalyalı’dan çok daha iyi oynarım’ dedi.

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Eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, NutSpor youtube kanalında Fuat Akdağ’ın moderatörlüğünü yaptığı ‘Dahası da Var’ programında çarpıcı tespitlerde bulundu.

Metin ‘Yaşım 48. Yıllardır antrenman yapmıyorum. Şu halimle Taylan Antalyalı’dan çok daha iyi oynarım’ dedi.

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Tümer Metin’in açıklamaları şöyle;

Galatasaray’ın hocası Torrent projeden bahsediyor. Sen bana anlatma proje. Fenerbahçe derbisinde ne gördük Galatasaray adına. Hiçbir şey. Geldiğinden bu yana Taylan Antalyalı’yı oynatıyorsun. Fatih Terim de oynatıyordu. 48 yaşındayım ben. 10 nenedir antrenmanla ilişkim bilardo masasının etrafında adım sayısı kadar. Yemin ediyorum bugün sahaya çıkayım Taylan’ın yaptığı işi rahatlıkla yaparım. Berkan’ın, Cicaldau’nun yaptıkları işi yapamam ama Taylan’ın oynadığı kadar bugün şu halimle oynarım. Hatta daha iyi oynarım. Arada 2-3 tane forvete dikine pas atarım koşu yoluna. Taylan ne yapıyor? Topu al kaleciye ver, topu al sağ beke ver. Eğer Taylan oyuna akıl koyamıyorsa Torrent’in akıl koyması lazım. Ama da o da yapamıyor. O zaman Taylan’ı neden oynatıyorsun!’

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