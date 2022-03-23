Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Tümer Metin: Mesut Özil futbolu bırakmış, futbol da Mesut Özil’i

#Mesut Özil#Tümer Metin#Tümer Metin Mesut Özil
Tümer Metin: Mesut Özil futbolu bırakmış, futbol da Mesut Özil’i

Tümer Metin, Fenerbahçe’de beklentilerin altında kalan Mesut Özil'le ilgili sert konuştu.

Haberin Devamı

Eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, Fenerbahçe’de beklentilerin altında kalan Mesut Özil hakkında konuştu.

Konyaspor maçında performans olarak vasat bir görüntü çizen Mesut Özil için Tümer Metin’in açıklamaları şöyle;

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçeli Mesut Özil favori takımlarını açıkladıFenerbahçeli Mesut Özil favori takımlarını açıkladıHaberi Görüntüle

‘İsmail hoca maçta Mesut Özil’e dokundu, oyunun çehresi değişti. Mesut Özil futbolu bırakmış, haberiniz var mı! Kendisinin haberi yok ama ben buradan söyleyeyim. Futbol bırakmış Mesut’u. Birilerinin ona söylemesi lazım artık. Sen bırak artık demesi lazım. Ya da Mesut’un aynanın karşısına geçip olmuyor artık demesi lazım. Başka bir ligde kolay devam edebilir belki ama bizim ligde zor. Bizim ligin kalitesini tartışırım ama zorluğunu tartışmam' (Nut Spor - Dahası da var)

REAL MADRİD GÜNLERİYLE MESUT ÖZİL;

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mesut Özil#Tümer Metin#Tümer Metin Mesut Özil

BAKMADAN GEÇME!

Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargile uzaklaştırma kararı aldırdı

Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargil'e uzaklaştırma kararı aldırdı

#Pelin Batu
16 milyar TL’lik vurgun İstanbul’a uzandı

16 milyar TL’lik vurgun İstanbul’a uzandı

#Banka Vurgunu
Biden Durdurulması imkânsız dedi, Putin ise kurşun işlemez... Nedir bu hipersonik füzeler | 7 SORU 7 YANIT

Biden "Durdurulması imkânsız" dedi, Putin ise "kurşun işlemez"... Nedir bu hipersonik füzeler? | 7 SORU 7 YANIT

 #Hipersonik Füze

BAKMADAN GEÇME!

Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargile uzaklaştırma kararı aldırdı

Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargil'e uzaklaştırma kararı aldırdı

#Pelin Batu
16 milyar TL’lik vurgun İstanbul’a uzandı

16 milyar TL’lik vurgun İstanbul’a uzandı

#Banka Vurgunu
Biden Durdurulması imkânsız dedi, Putin ise kurşun işlemez... Nedir bu hipersonik füzeler | 7 SORU 7 YANIT

Biden "Durdurulması imkânsız" dedi, Putin ise "kurşun işlemez"... Nedir bu hipersonik füzeler? | 7 SORU 7 YANIT

#Hipersonik Füze