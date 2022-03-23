Tümer Metin: Mesut Özil futbolu bırakmış, futbol da Mesut Özil’i

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Eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, Fenerbahçe’de beklentilerin altında kalan Mesut Özil hakkında konuştu.



Konyaspor maçında performans olarak vasat bir görüntü çizen Mesut Özil için Tümer Metin’in açıklamaları şöyle;

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‘İsmail hoca maçta Mesut Özil’e dokundu, oyunun çehresi değişti. Mesut Özil futbolu bırakmış, haberiniz var mı! Kendisinin haberi yok ama ben buradan söyleyeyim. Futbol bırakmış Mesut’u. Birilerinin ona söylemesi lazım artık. Sen bırak artık demesi lazım. Ya da Mesut’un aynanın karşısına geçip olmuyor artık demesi lazım. Başka bir ligde kolay devam edebilir belki ama bizim ligde zor. Bizim ligin kalitesini tartışırım ama zorluğunu tartışmam' (Nut Spor - Dahası da var)



REAL MADRİD GÜNLERİYLE MESUT ÖZİL;