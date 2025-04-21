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Tümer Metin, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında ağır yara aldığı Kayserispor maçını Kale Arkası'nda yorumladı.

'ÇOLUK ÇOCUĞA NASIL YENİLİYORSUN?'

3-3 sona eren maçla ilgili konuşan Tümer Metin, "Bugün tek bir suçsuz var o da Fenerbahçe taraftarı. Her şeye rağmen gidip takımı desteklemekten vazgeçmiyorlar. Bir taraftar grubu bu kadar sınanmaz. Sen muhabire sordurmadın ama ben sana soruyorum; çoluk çocuğa nasıl yeniliyorsun? Kayserispor oyuna 3 tane 20 yaş altı oyuncu soktu" ifadelerini kullandı.

TÜMER METİN'DEN ALİ KOÇ SÖZLERİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'la ilgili de konuşan Metin, "7 sezon şampiyon olamazsan Fenerbahçe'den gidersin" dedi.

'GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUĞU HAYIRLI OLSUN'

Şampiyonluk yarışının son haftaya kadar devam edeceğini ancak yanıldığını belirten Tümer Metin, "Galatasaray'ın şampiyonluğu hayırlı olsun" şeklinde konuştu.