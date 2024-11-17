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Tümer Metin Fenerbahçe'ye reçete verdi: Bu transfer Fenerbahçe'nin ilacıdır

Güncelleme Tarihi:

#Tümer Metin#FENERBAHÇE#Süper Lig
Tümer Metin Fenerbahçeye reçete verdi: Bu transfer Fenerbahçenin ilacıdır
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2024 10:55

Eski futbolcu ve günümüzde futbol yorumculuğu yapan Tümer Metin, Fenerbahçe'nin gündemine ve transfer gelişmelerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

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Jose Mourinho yönetiminde ligde ve Avrupa'da iddiasını koruyan Fenerbahçe'de transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Devre arasına yaklaşırken birçok yıldızın adı sarı lacivertlilerle anılıyorken eski futbolcu ve günümüzde yorumculuk yapan Tümer Metin bu gelişmeleri masaya yatırdı.

Fenerbahçe'nin transfer gündemini TV100'de değerlendiren Tümer Metin, şu ifadeleri kullandı:

TADIC İLE YENİ SÖZLEŞME

"Ben bir sene daha yenilemem. Bu sene tamam. Teşekkür ederim Tadic'in kariyer planlamasındaki en kıymetli şey Fenerbahçe'den bir sene daha kontrat alması ki ben olsam yapmam. Fenerbahçe'nin yaş ortalamasını düşürmeye de ihtiyacı var"

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'TALISCA'YI GÖZÜM KAPALI ALIRIM'

"Gözüm kapalı alırım ben Talisca'yı Fenerbahçe'ye. Açıkcası hiç tereddüt etmem. Net Fenerbahçe'nin ilacıdır. Fenerbahçe'de Talisca enstrümanına sahip başka oyuncu yok"

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'TALISCA'DA HER ŞEY VAR'

"Kim alırsa alsın Talisca gittiği takımın çehresini değiştirir. Ayak, kafa, ikinci santrfor meziyeti, uzaktan kilit çözer, oyun aklı, temposu, fizik kalitesi, frikik kullanır, duran top kullanır... Her şey var Talisca'da"

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#Tümer Metin#FENERBAHÇE#Süper Lig

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