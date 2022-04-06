Tümer Metin: Beşiktaş hocası Valerian İsmael sezon sonunu görmeyebilir!

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Eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, Valerien İsmael ile ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu.



Tümer Metin, ‘Benim için referans maçı Trabzon maçı değildi. Çünkü futbolcular, teknik direktör değişikliği sonrası bir reaksiyon gösterecekti. Esas, bu haftaki Alanya maçında görmek lazım hocayı. İçimden bir ses Valerian İsmael sezon sonunu görmeyebilir diyor’ ifadesini kullandı.



NutSpor’da açıklamalar yapan Tümer Metin’in sözleri şöyle;



‘Trabzonspor maçında Valerian İsmael’in kenardaki duruşunu beğendim. Maçın içinde, mücadeleye hakim, maçı yaşıyor. Bir referans maçı oynayacaktı ama bence bu Trabzon maçı değildi. Çünkü ben bilirim. Teknik direktör değişikliklerinde ilk idman temaslı geçer, kıran kırana geçer. Çata çat geçer. Oğuzhan uzun zamandır oynamayı dert etmiyordu ama geçen hafta etmiş olabilir. Gökhan Töre dakika bulamıyordu ama geçen haftayı dert etmiş olabilir. Sonra hoca tarafını belli ettiği dakika fabrika ayarları yavaş yavaş oturur. Şimdi bakacağız bir sonraki sınava. Trabzon deplasmanında yüksek şiddetli bir mücadele, istek, arzu, oyuna tutunma isteği gördük. Ama iç saha maçı benim referansımdır. Rakip Alanyaspor. Valerian İsmael’in sınavı iç sahada vereceği oyunla ortaya çıkacak tablo. Bakacağız ona. Çok ütopik bir şey söyleyeyim mi? Bunu da tutun bir yerde! Valerian İsmael sezon sonunu göremeyebilir. İçimden bir ses öyle diyor.’

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