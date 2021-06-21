Son Dakika: Milli Takım'ın maçı sonrası Tümer Metin: "Bırak onunla sen ilgilenme!" İstifaya davet etti

TRT Spor yorumcusu ve eski milli futbolcu Tümer Metin, milli takımın EURO2020'de sıfır çekerek elenmesinin ardından teknik direktör Şenol Güneş'i istifaya çağırdı. Metin, millilerin turnuvada demode bir görüntü çizdiğini belirterek, "Değişim şart, değişmek zorundayız" diyerek, Güneş'i istifaya çağırdı.

BİZDE ORGANİZASYON YOK

Tümer Metin, maç değerlendirmesinde "Kimse kusura bakmasın! Teknik, taktik ve fizik olarak sınıfta kaldık. Teknik ve taktik açısından turnuvanın en kötüsüyüz, en kötüsü! Sokaktan toplanmışcasına bir görüntü verdi Milli Takımımız. Bizde her şey var ama bu seviyede olması gereken iki şey yok. İyi oyuncular var, iyi kulüplerdeler. Bizde organizasyon yok. Organize değiliz biz." ifadelerini kullandı.

BIRAK ONUNLA SEN İLGİLENME

Metin, "Şenol Güneş, hala eskide kalmış. Detaylarla uğraşıyor. İbrahim Kırkayak'ın, Ersin Düzen'in saha kenarında röportaj yaparken saha çizgisine basıp basmamasıyla sen ilgilenme. Bırak ona başkası baksın" şeklinde konuştu.

Güneş'in son iki maçta turnuvanın en tecrübesiz oyuncularına sahip olduklarını söylediğini belirterek, "Evet ama turnuvanın en tecrübeli hocası da bizimdi. Ne yazık ki başarılı olamadı" dedi.