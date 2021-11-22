Tüm yıldızlar yan yana

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Maçtan önce bu maçın zirve yarışından ziyade psikolojik bir anlamı olduğunu, derbileri her zaman iyi oynayanın kazanmadığını, Galatasaray’ın uzun süre sonra tam kapasite tribünler önünde kazanmak isteyeceğini, Fenerbahçe’nin içine girdiği kriz sarmalından bu maç sonrasında çıkmayı umduğunu az çok öngörebiliyorduk.

Öngöremediğimiz tek şey Pereira’nın ilk 11’iydi. Acaba Ali Koç’un basın toplantısında sinyallerini verdiği değişiklikleri derbide sahaya koyacak mıydı yoksa ligin ilk haftasından itibaren ısrarla oynatmaya çalıştığı oyununda ısrarcı mı olacaktı?

iLK GOLDE SINIFTA KALDILAR

İlki oldu... Fenerbahçe sahaya ideal 11’i sayılabilecek bir kadroyla çıktı. Takımın tüm yıldızları yan yana dizilmiş, defans da dörtlenmişti. Bu maçta kalecilerin belirleyiciği olacağını düşünenler en azından ilk yarıdaki gollerde yanıldılar. Ne Kerem’in golünde Berke’nin, ne de Mesut’un golünde Muslera’nın yapacak fazlaca bir şeyi yoktu. Öncesinde faul olduğunu düşündükleri için durakladıklarını varsaysak bile. İrfan Can’ın pasında Mesut’un attığı golde Galatasaray defansı tam anlamıyla sınıfta kaldı.

SONUCU HAKEM BELiRLEDi

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İkinci yarı, ilk 45’e nazaran çok daha hareketliydi. Galatasaray iyiden iyiye kazanmak için oynuyor, Fenerbahçe de yakaladığı kontrataklarla tehlike yaratıyordu. Sarı lacivertler ikinci golü tam da o şekilde buldular. Maçın sonunda belirleyici olan verdiği ve vermediği kararlarla hakem Halil Umut Meler oldu. Son düdük çalınca da saha karıştı.