Tüm Türkiye'nin gözü Gazi Koşusu'nda! Türk atçılığının derbisinde büyük heyecan Tay TV'de yaşanacak

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına 1927’den bu yana aralıksız düzenlenen Gazi Koşusu, bugün İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda 99’uncu kez düzenlenecek.

Üç yaşındaki safkan İngiliz taylarının hayatlarında yalnızca bir kez katılabildiği Gazi Koşusu, 2 bin 400 metrelik çim pistte koşulacak. Saat 17.15’te start alacak yarış, Kanal D, Tay TV ve Spor Smart kanallarında canlı olarak ekrana gelecek. Yarış öncesi ve sonrası yayınlarda Gazi Koşusu’nun tüm detayları izleyicilere aktarılırken bu önemli spor etkinliğine katılan isimlerle renkli röportajlar gerçekleştirilecek.

KAZANAN AT SAHiBiNE SERVET KAZANDIRACAK

Gazi Koşusu’nu kazanan at sahibine büyük bir gururun yanı sıra maddi olarak da bir servet kazandıracak. Taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 46 milyon 335 bin TL‘lik bir ikramiye kazanacak olan at sahibi, aynı zamanda yetiştirici ise bu rakam tam 55 milyon 335 bin TL’ye ulaşacak.

TONBi TRiPLE CROWN YAPABiLECEK Mi?

Bu yıl Triple Crown (üçlü taç) yapma şansı sadece büyük yarışa 6’da 6 birincilikle gelen Tonbi’de... Tonbi, Erkek Tay Deneme’den sonra Gazi Koşusu, ardından Ankara Koşusu’nu da kazanması durumunda bu büyük başarıya imza atacak. Yarış dünyasında son olarak 2001’de Triple Crown, Yalçın Akağaç’la bu başarıya imza atmıştı.

REKOR BOLD PiLOT’TA

yarışçılığının sembol ismi, adına sinama filmi çekilen, yarış severlerin Boldi lakabı taktığı Bold Pilot 2.26.22 ile en hızlı Gazi şampiyonu olma rekorunu halen koruyor. Büyük şampiyon bu rekoru 1996 yılında Halis Karataş’la kırmıştı. Gazi Koşusu’nu geçen yıl Dragon Flame kazanmıştı.

AKIN SÖZEN: ŞANSLAR EŞiT

Geçen yıl Dragon Flame ile startı ilk gören ve kupanın sahibi olan Akın Sözen, “Bu yıl Database isimli atla yarışacağız. Centilmence bir yarış olmasını diliyorum, hak edenin kazanmasını umut ediyorum. Açıkçası bu sene öne çıkan bir at yok, şanslar oldukça eşit görünüyor” dedi.

MEHMET KAYA: TAHMiN ETMEK ZOR

Jokey Mehmet Kaya, yaptığı açıklamada “Albayrak isimli atla yarışacağım. Genel olarak favorinin olmadığı, sonucu tahmin etmenin zor olduğu bir yarış olacak gibi görünüyor. Yarış bittikten sonra ‘Bu at nasıl kazandı?’ diyemeyeceğimiz bir mücadele bizi bekliyor” diye konuştu.

ALİ YILDIZ: HAFiFE ALINACAK AT YOK

Yarışa tam anlamıyla hazır olduğunu ifade eden Jokey Ali Yıldız “Öncelikle herkes gibi ben de oldukça heyecanlıyım. Bu yarışa katılan hiçbir at hafife alınacak seviyede değil. Biz de güçlü bir rakibiz. Tüm yarış severlerin Gazi günü hipodroma gelmesini dilerim” değerlendirmesini yaptı.

NEVZAT AVCI: HER AT KAZANABiLiR

Jokey Nevzat Avcı, provalarla birlikte heyecan dozunun arttığını vurgulayarak “Ulu Önderimiz adına düzenlenen bu koşuda yer almak büyük bir onur. İyi olanın kazanmasını diliyorum. Bu yıl belirgin bir favori yok gibi görünüyor. Her atın kazanma şansı var” ifadelerini kullandı.

ERHAN AKTUĞ: BÜYÜK BiR ONUR

Hayalinde Gazi Koşusu’nu kazanmak olduğunu anlatan Jokey Erhan Aktuğ, “Bu koşuya katılabilmek bile benim için büyük bir onur. Bu yıl net bir favori yok. Bu da güzel bir rekabetin habercisi. Yarış severler her zaman başımızın tacı. Onlar olmasa biz de olmazdık” diye konuştu.

GÖRKEM ÖZÇELİK: BU KEZ BAŞARACAĞIM

Jokey Görkem Özçelik de bugünk yarış öncesi tüm jokeylere bol şanslar dileyerek şunları söyledi: “Bu yarış, Türk atçılığının en büyük yarışı. Gazi’yi kazanmak her jokeyin hayalidir. Umarım bu yıl o hayal benim için gerçekleşir. Bu, Gazi’deki dördüncü yılım. Bu kez başaracağıma inanıyorum.”

