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Tüm meydanlarda milli maç coşkusu!

Güncelleme Tarihi:

#Dünya Kupası#Milli Takım#Türkiye
Tüm meydanlarda milli maç coşkusu
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2026 07:00

Başta İstanbul, Ankara olmak üzere il ve ilçe belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları ve şirketler, vatandaşların Türkiye-Avustralya karşılaşmasını izleyebilmeleri için meydanlara dev ekranlar kurdu. Ayrıca birçok camide sabah namazının ardından kurulacak ekranlarda maç izlenecek ve vatandaşlara çorba, simit ikram edilecek.

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A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası’nda Avustralya ile oynayacağı ilk maç öncesi tüm Türkiye’de adeta seferberlik ilan edildi. Başta İstanbul, Ankara olmak üzere tüm yurtta il ve ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları, şirketler ve milli heyecanı meydanlara taşıyacak organizasyonlar hazırladı... İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Eminönü Meydanı, Üsküdar Sahil Meydanı, Beylikdüzü Metrobüs Meydanı ve Maltepe Sahil Etkinlik Alanı’na dev ekranlar kurdu. Bağcılar Belediyesi, “Sabahın İlk Işığında Millilerin Yanında” sloganıyla düzenlediği etkinlik kapsamında maçı izlemeye gelenlere çay, simit ve çorba ikram edecek.

ÖNCE NAMAZ, SONRA DÜNYA KUPASI

Ümraniye Belediyesi saat 04.45- 05.30 arası Medine Camisi’nde buluşma ve sabah namazı, 05.30-06.15 arası toplu dua ve çorba ikramında bulunup, 06.15-07.00 arası da 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda vatandaşlara bayrak dağıtacak. Kağıthane Çeliktepe Merkez Camii’nin “Önce sabah namazı, sonra Dünya Kupası” çağrısı büyük ilgi gördü. Camide namazın ardından çorba ikram edilecek. Büyük Çamlıca Camii’nde de namaz sonrası cemaat, simit ve çorba eşliğinde milli maçı izleyecek. Yeşilay Genel Merkezi’nin Sepetçiler Kasrı’ndaki bahçesine de dev ekran kurulacak.

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YURTTA BELEDİYELER SEFERBER OLDU

Belediyelerin dev ekran kurup, vatandaşlara ikramlarda bulunacağı bazı il ve ilçeler şöyle: Ankara: Atatürk Orman Çiftliği. Antalya: Olbia Kent Meydanı ve Muratpaşa Deniz Yüzü Kafe. Gaziantep: Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi ile Şehitkamil Korupark. Kayseri: Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi. Nevşehir: Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi. Bodrum: Belediye Meydanı. Bursa: Tarihi Ulu Camii Önü, Orhan Gazi Meydanı. Kırıkkale: Büyük Şehir Parkı. Sincan: Kültür Evi. Antakya: 15 Temmuz Millet Bahçesi.

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#Dünya Kupası#Milli Takım#Türkiye

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