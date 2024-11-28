Tüm gözler o ana çevrildi! Ancelotti'nin sesi TV'den duyuldu: Arda Güler...

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UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Liverpool'a konuk olan Real Madrid, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Anfield'da oynanan maçta Liverpool, Real Madrid'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi. İngiliz devine galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Mac Allister, 76. dakikada Cody Gakpo kaydetti.

2 PENALTI KAÇTI

Zorlu mücadelede kaçan penaltılar geceye damga vurdu. 61. dakikada penaltı kazanan Real Madrid'de Fransız yıldız Kylian Mbappe topun başına geçse de vuruştan yararlanamadı. Ev sahibi ekipte ise 70. dakikada Mohamed Salah yaptığı penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

LİVERPOOL'DAN 5'TE 5

Bu sonuçla Devler Ligi'nde 5'te 5 yapan Liverpool, puanını 15'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Şampiyonlar Ligi canavarı Real Madrid ise 6 puanda kaldı.

ARDA İLK 11'DE BAŞLADI

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Real Madrid'e transfer olduktan sonra hocası Ancelotti'nin ilk tercihi olmakta zorlanan Arda Güler bu zorlu müsabakaya ilk 11'de başladı. Türk futbolseverlerin büyük merakla beklediği maçta 19 yaşındaki yıldızımız hücumun sağ kanadında görev aldı. Arda, 57. dakikada yerini Vazquez'e bıraktı.

ANCELOTTI FIRÇA ATTI

Mücadelede dakikalar 45'i gösterdiği sırada milli cevher Arda Güler, Liverpool kalesine bir şut yolladı. Ceza sahası dışından şansını deneyen Arda'nın şutu farklı şekilde dışarı çıktı.

Tam o sırada ekranlara gelen Ancelotti'nin, "Ardaaa!" diye bağırarak yıldız futbolcuya serzenişte bulunduğu görüldü.

MAÇTAN SONRA AÇIKLADI

Real Madrid'in sahadan 2-0 mağlup ayrıldığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Carlo Ancelotti, Arda Güler ile ilgili şu sözleri sarf etti:

"Arda Güler savunmada iyiydi ama daha isabetli olabilirdi çünkü o kaliteye sahip. Ama o genç, sadece tecrübe eksikliği var."

TARAFTARLAR ÇILGINA DÖNDÜ

Arda Güler'in oyundan erken aldındığını düşünen bazı Real Madrid taraftarları, Carlo Ancelotti'yi sosyal medya üzerinden topa tuttu.

İşte Madrid devini destekleyen taraftarlardan Arda Güler için Ancelotti'ye gösterdikleri tepki paylaşımları

- "Felaketler asla tek başına gelmez. Önce Liverpool'un golü ve şimdi bir de Camavinga sakatlandı. Yerine Ceballos ve Lucas Vazquez giriyor. Ve tabii ki oyundan çıkan ilk isim Arda Güler oluyor. Kapatın ışıkları, gidiyoruz!"

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- "Arda, daha iyisini yapmalısın kardeşim. Eğer vasatın altında bir performans sergilerse Ancelotti'nin onu 5 maç boyunca yedek bırakacağını anlaması gerekiyor."

- "Ancelotti hiçbir şet değil. Arda'yı eleştiriyor ama Mbappe, Modric ya da başka birine berbat oyunları için bir şey söyleyecek cesareti yok."

- "Ancelotti'nin, Arda Güler'i Mbappe'den önce oyundan alması... Üstelik Fransız oyuncunun bu kadar kötü bir maç çıkarmasına rağmen. İnanılmaz bir durum."

- "Ancelotti, Arda Güler'den ne istiyor?"