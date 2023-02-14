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Tüm ailesini depremde kaybeden Abdulkadir Terlik hayata sıkı sıkıya tutundu: Ailem için dimdik ayakta durup pes etmeyeceğim

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#Deprem#Abdulkadir Terlik#Voleybol
Tüm ailesini depremde kaybeden Abdulkadir Terlik hayata sıkı sıkıya tutundu: Ailem için dimdik ayakta durup pes etmeyeceğim
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 07:00

Tüm ailesini depremde kaybeden Kilis Gençlik Spor Kulübü voleybolcusu Abdulkadir Terlik hayata sıkı sıkıya tutundu.

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Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde binlerce kişi annesini, babasını, kardeşini, aile büyüklerini, akrabalarını kaybetti; evinden, yurdundan oldu.

YAŞAMA TUTUNDU

Depremin acısını en yakından yaşayan isimlerden birisi de tüm ailesi enkaz altında kalan Kilis Gençlik Spor Kulübü voleybolcusu Abdulkadir Terlik. 20 yaşındaki voleybolcu yaşadığı acıya rağmen yılmadan mücadelesini devam ettireceğini belirtirken binlerce insana umut olacak, yol gösterecek açıklamalarda bulundu.

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KALDIĞIM EV YIKILMADI AMA AĞIR HASAR ALDI

İskenderun Dumlupınar mahallesinde kirada oturdukları 5 katlı Özen Apartmanı’nda babası Mehmet Terlik, annesi Safiye Terlik, ağabeyi Bedir Terlik, kız kardeşi İslim Erkan ve 40 günlük yeğeni Ömer Erkan’ı kaybeden Abdulkadir Terlik, depremin ardından yaşadıklarını ve bundan sonra yapacaklarını şu sözlerle anlattı: “Depremi ben de Kilis’te yaşadım. Kaldığım ev yıkılmadı ama ağır hasar aldı, 2 gün spor salonunda yattık.

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Tüm ailesini depremde kaybeden Abdulkadir Terlik hayata sıkı sıkıya tutundu: Ailem için dimdik ayakta durup pes etmeyeceğim

İLK FIRSATTA İSKENDERUN’A GİTTİM AMA...

O süreçte İskenderun’da yaşayan ailemi defalarce telefonla aradım ama ulaşamadım. Onlardan hiç haber alamayınca çok endişelendim. Sosyal medya hesabımdan bir sağlık haberi alabilmek için yardım istedim. Hemen arkasından imkan bulur bulmaz da İskenderun’a geldim. Arkadaşlarım, ailemin yaşadığı apartman enkazının önünde benim adıma bekliyorlardı. Maalesef hepsini kaybettiğimi anladım. Cenazeleri görmemem için ‘Bugünlük çalışma durdu’ diyerek beni enkazın önünden uzaklaştırdılar.

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BEN GÜÇLÜ DURDUKÇA ANNE VE BABAM YiNE MUTLU OLACAK

Ben eğer Kilis Gençlik Spor Kulübü’ne transfer olmasaydım ben de aynı apartmanda aynı kaderi yaşayacaktım. Dün hepsini maalesef kendi ellerimle defnettim. Şu anki duygularımı tarif etmem gerçekten çok zor. Ama ben her zorluğun üstesinden gelecek bir yapıdayım. Bu acıyı da, bu zor hayatı da tek başıma sırtlayacak kadar güçlü biriyim. Hayatta dik ve güçlü durduğum sürece annem babam mutlu olurdu, gene öyle olacak. Çok çalışacağım, daha da başarılı bir sporcu olacağım.”

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#Deprem#Abdulkadir Terlik#Voleybol

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