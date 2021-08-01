MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Tokyo2020 HaberleriTuğçe Şahutoğlu, Tokyo 2020'de finale çıkamadı
GeriTokyo2020 Tuğçe Şahutoğlu, Tokyo 2020'de finale çıkamadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tokyo2020
Haber Giriş: 01.08.2021 - 07:21 | Son Güncelleme:

Tuğçe Şahutoğlu, Tokyo 2020'de finale çıkamadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tuğçe Şahutoğlu, Tokyo 2020'de finale çıkamadı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde kadınlar çekiç atmada milli sporcu Tuğçe Şahutoğlu, finale çıkamadı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizm müsabakalarına devam edildi. Kadınlar çekiç atma seçmelerinde mücadele eden Tuğçe Şahutoğlu, A Grubu'nda yarıştı.

İlk hakkında 64.23, ikinci hakkında 66.06 ve üçüncü hakkında 65.66 atan Tuğçe, serisinde 13. oldu. Elemeleri geçemeyen milli sporcu, Tokyo 2020'ye veda etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi