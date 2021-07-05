Tuğberk Tanrıvermiş, Roma'dan Spezia'ya gitti! Bu kez U19 takımını çalıştıracak...

Spezia ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Tuğberk Tanrıvermiş; "Kulübün hırslı yapısından etkilendim. Bu maceraya başlamak ve takımı hedefe ulaştırmak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

FATİH TERİM, PRANDELLI VE TUDOR DÖNEMİNDE GALATASARAY'DA ÇALIŞMIŞTI

Galatasaray'da Fatih Terim ve Cesare Prandelli dönemlerinde alt yaş takımlarında görev yapan ve UEFA Pro lisansı bulunan 32 yaşındaki Tanrıvermiş, 2018 yılında Monchi'nin isteğiyle Roma'ya gitmiş ve U15 takımını çalıştırmıştı.