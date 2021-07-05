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GeriFutbol Tuğberk Tanrıvermiş, Roma'dan Spezia'ya gitti! Bu kez U19 takımını çalıştıracak...
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Futbol
Haber Giriş: 05.07.2021 - 17:01 | Son Güncelleme:

Tuğberk Tanrıvermiş, Roma'dan Spezia'ya gitti! Bu kez U19 takımını çalıştıracak...

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Tuğberk Tanrıvermiş, Roma'dan Spezia'ya gitti! Bu kez U19 takımını çalıştıracak...

İtalyan devi Roma'nın U15 takımını çalıştıran Türk teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş, Spezia U19 takımının yeni teknik direktörü oldu.

Spezia ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Tuğberk Tanrıvermiş; "Kulübün hırslı yapısından etkilendim. Bu maceraya başlamak ve takımı hedefe ulaştırmak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

FATİH TERİM, PRANDELLI VE TUDOR DÖNEMİNDE GALATASARAY'DA ÇALIŞMIŞTI

Galatasaray'da Fatih Terim ve Cesare Prandelli dönemlerinde alt yaş takımlarında görev yapan ve UEFA Pro lisansı bulunan 32 yaşındaki Tanrıvermiş, 2018 yılında Monchi'nin isteğiyle Roma'ya gitmiş ve U15 takımını çalıştırmıştı.

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