Tuğba Şenoğlu ve Ayça Aykaç, Vakıfbank'a geri döndü

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Altyapımızda yetişen ve geçtiğimiz sezonu AtlasGlobal Yeşilyurt’ta kiralık geçiren oyuncularımız Tuğba Şenoğlu ve Ayça Aykaç 2020-2021 sezonunda yeniden sarı-siyahlı formayı giyecek. Ayça ve Tuğba'ya nice büyük başarılar ve kupalar dileriz."