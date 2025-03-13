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Tugay Kerimoğlu'ndan tepkiler sonrası Mourinho açıklaması!

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#Tugay Kerimoğlu#Mourinho#Avrupa Ligi
Tugay Kerimoğlundan tepkiler sonrası Mourinho açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 22:46

Tugay Kerimoğlu, Jose Mourinho ile çektirdiği fotoğraf sebebiyle tepki görmesi hakkında konuştu.

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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Rangers ile oynayacağı maç öncesi Galatasaray efsanesi Tugay Kerimoğlu'nun Jose Mourinho ile fotoğraf çektirmesi gündem oldu.

İskoç ekip Rangers sosyal medya hesaplarından Tugay Kerimoğlu ile Jose Mourinho'nun bir fotoğrafını paylaştı.

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Bir kısım sarı-kırmızılı taraftarlar, bu sebeple Tugay Kerimoğlu'na tepki gösterdi.

Konu hakkında TRT Spor'da konuşan Kerimoğlu, "Dün akşam bir linç vardı. Ben sevgiyi tercih eden, sevgiyi paylaşmayı bilen ve hiçbir zaman yolundan şaşmayan bir karakterim. 25 yıl önce benim Avrupa'daki hayat hikayem başladığında Blackburn'de devam etti. Buralara gelmemdeki en büyük sebebi de Galatasaray'dır. Ben milli duygulara bağlı olan, bir şeyleri şekillendirmeye çalışan bir karakterim" ifadelerini kullandı.

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#Tugay Kerimoğlu#Mourinho#Avrupa Ligi

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