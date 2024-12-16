Tugay Kerimoğlu'ndan Jose Mourinho iddiası: Bunu yapmayın, işine karışma...

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Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı Sarı-lacivertli ekip 3-1 kazandı.

Fenerbahçe'nin gollerini 41'de Edin Dzeko, 74 ve 90. dakikalarda En Nesyri atarken Başakşehir'in sayısını 59'da Piatek kaydetti.

Karşılaşmanın ardından geçmişte Galatasaray, Glasgow Rangers ve Blackburn Rovers formalarını giyen eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu Fenerbahçe'nin futboluna değindi.

Zorlu karşılaşmayı değerlendiren Tugay Kerimoğlu, Jose Mourinho'nun tercihlerini ve sarı lacivertli camiadaki son durumu TRT Spor'da değerlendirdi.

İşte Kerimoğlu'nun açıklamaları:

İYİ Mİ OLUR, KÖTÜ MÜ?

Jose Mourinho dediğin zaman bizim ülkemizde yaptığı bütün açıklamalar dünya basınında haber oluyor mu? Giderse yapacağı açıklamalar iyi mi olur kötü mü olur?

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'İLK 5 MAÇA BAKIN'

O gittikten sonra kendine ait bir basın toplantısında söylese buradakileri ne olacak? Aslında söylemek de istemem, benim görevim değil ama görünen bazı şeyler var camiada. Jose Mourinho dediğiniz zaman eleştirebilirsiniz. Vücut dili çok farklıdır. Dikkat et ilk geldiğindeki ilk 5 maçındaki vücut diline bak.

'İŞİNE ÇOMAK SOKMAYA BAŞLARSANIZ...'

Bu adamın işine çomak sokmaya başlarsanız, o kadar tecrübelidir ki saniyede cevabını verir. Hep söylerim camiaların bir departmanları vardır. Kimse kimsenin işine çomak sokamaz. Öyle olması lazım. Her departmanın kendine göre davranışları vardır. Fenerbahçe, bu hocayı getiriyorsa adamın işine karışmayın. Tabii ki yeri gelince de eleştiririz. Bildiğim şeyler var ama söylemek istemiyorum. Herkes kendi departmanına ait olsun.