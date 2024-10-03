Tugay Kerimoğlu'ndan Fernando Muslera iddiası: Ayrılırsa kimse bir şey diyemez

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Galatasaray'ın eski futbolcusu ve yorumcu Tugay Kerimoğlu, RFS-Galatasaray maçı öncesi TRT Spor'da açıklamalar yaptı.

Fernando Muslera'nın geleceğine dair dikkat çeken açıklamalar yapan Tugay Kerimoğlu, "Muslera, Galatasaray'dan gittikten sonra tercihini hangi ülkeden yana kullanacak? Ailevi problemleri olduğu için her şey olabilir" dedi.

Uruguaylı file bekçisinin ayrılık ihtimaline dair konuşan Tugay Kerimoğlu, "Giderse hiçbir şey diyemem çünkü ailesinin birinci sırada olduğunu çok iyi biliyorum. Ailesinin yaşadığı bazı özel sağlık problemleri de var. Açık ve net konuşuyorum kimse de bir şey diyemez. Sezon sonu geldiğinde ne olur kimse bilemez. Gitmek isterse de karara da saygı duymak zorundasınız. Önemli olan şey Galatasaray'daki kaleci kalitesi. Muslera'dan sonra nereye gider o da soru işareti" ifadelerini kullandı.