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Tugay Kerimoğlu'ndan dev derbi öncesi çok konuşulacak yorum! 'Eğer Galatasaray kazanırsa...'

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#Derbi#Galatasaray#Fenerbahçe
Tugay Kerimoğlundan dev derbi öncesi çok konuşulacak yorum Eğer Galatasaray kazanırsa...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 11:31

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Tugay Kerimoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi dev maçla alakalı çok konuşulacak yorumda bulundu.

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Tüm Türkiye'nin nefesini tuttu, bu akşamki derbiyi bekliyor. Maça sayılı saatler kala Galatasaray'ın eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Tugay Kerimoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini NutSpor'da yorumladı.

'Eğer Fenerbahçe derbiyi kazanırsa...'

Fenerbahçe'ye yarayan tek sonucun galibiyet olduğuna vurgu yapan Tugay Kerimoğlu, "Fenerbahçe kazanırsa mental anlamda üst seviyede kendini belli bir noktaya kadar getirme şansına sahip olur ama berabere kalır ya da kaybederse bu kez bütün oklar Fenerbahçe camiasında gidişatın değişmesi noktasına çıkarır" ifadelerini kullandı.

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'Galatasaray kazanırsa şampiyon oldu diyemem'

'Genel kanının aksine Galatasaray'ın kazanması halinde dahi 'şampiyon olur diyemem. Galatasaray kazanırsa moral motivasyonunun sezon sonuna kadar devam edebileceğini söylerim ama 'şampiyon oldu' diyemem. Herkes 9 puana çıkarsa şampiyonluk artık Galatasaray adına okunur diyor" şeklinde konuştu.

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Tugay Kerimoğlundan dev derbi öncesi çok konuşulacak yorum Eğer Galatasaray kazanırsa...

'İkinci bölgede oynayıp baskı yaparsa...'

Galatasaray'ın derbide oynaması gereken sisteme değinen Kerimoğlu, "Torreira, Lemina ve önlerinde Sara daha dirençli bir orta saha olur. Bana göre oyunun adı kompakt olmalı Galatasaray adına. Çok fazla kendi yarı sahasında kabul eden değil de biraz daha ikinci bölge oyununu oynayıp bloklar arasını doğru şekilde kapatıp baskıyı yapıp belki problem yaratabilir. Belki aynı oyunu Fenerbahçe Galatasaray'a uygulayabilir" dedi.

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'Fenenerbahçe tek dezavantajı Tadic'

Fenerbahçe'nin derbideki tek dezavantajının Tadic olacağını aktaran Tugay Kerimoğlu, "Topa sahip olduğunda evet ama topsuz oyunda hayır. Top Galatasaray'da kaldığı zaman savunmaya yardımı çok eksik kalır. O yüzden Okan Hoca Mertens'i oynatmayacaktır. Daha diri bir orta saha kurgusuyla oyunu kontrol altına alıp ritmi istediği seviyeye getirecektir. Topla oynamak her zaman size fayda getirmez" diyerek sözlerini noktaladı.

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#Derbi#Galatasaray#Fenerbahçe

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