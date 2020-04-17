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Futbol
Haber Giriş: 17.04.2020 - 19:58,Son Güncelleme:

Tugay Kerimoğlu'ndan çarpıcı Radamel Falcao yorumu!

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Tugay Kerimoğlu'ndan çarpıcı Radamel Falcao yorumu!
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Galatasaray'ın eski yıldızı ve yorumcu Tugay Kerimoğlu, Radamel Falcao'ya talip çıkması halinde satılması gerektiğini söyledi.

Galatasaray'ın efsane oyuncuları arasına giren aynı zamanda yurt dışında da ülkemizi başarıyla temsil eden Tugay Kerimoğlu, yayıncı kuruluşta çarpıcı yorumlar yaptı.

İşte Tugay Kerimoğlu'nun açıklamaları;

Ekonomik yönden bahsediyorum, elindeki elit oyuncular değerlerinin üstünde olduğu süre boyunca kulüpler ekonomisini düşünerek hareket edip oyuncusunu satacaktır. Başka türlü düzeltemezler.

FALCAO İSTENİYORSA...

Şu anki Falcao isteniyorsa kulüp kendi kasasını düşünerek göndermek zorunda kalacaktır. Şartlar oraya doğru gidiyor artık.

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