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Tugay Kerimoğlu'ndan canlı yayında İlkay Gündoğan iddiası! Okan Buruk'tan açıklama geldi

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#Transfer#Galatasaray#İlkay Gündoğan
Tugay Kerimoğlundan canlı yayında İlkay Gündoğan iddiası Okan Buruktan açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2025 09:06

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Tugay Kerimoğlu, Göztepe maçı sonrası canlı yayında Sarı-kırmızılı takımın İlkay Gündoğan'ı transfer etmek üzere olduğunu söyledi. Teknik direktör Okan Buruk'tan da İlkay ile ilgili açıklama geldi.

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Galatasaray'ın eski futbolcusu Tugay Kerimoğlu, Göztepe maçı sonrası sürpriz bir transfer iddiasında bulundu.

TRT Spor'da maçı yorumlayan Kerimoğlu, Galatasaray'ın İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak üzere olduğunu söyledi.

Kerimoğlu açıklamasında; "İnsanlara hayal satmayı sevmem ama yüzde 85-90 İlkay Gündoğan. Net değil, yüzde 85-90. Devre arası veya lig sonunda İlkay Gündoğan, Galatasaray'a gelebilir." dedi.

Efsane futbolcu, İlkay'ın maaşına dair soruya ise 'Onu bilemiyorum." yanıtını verdi.

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OKAN BURUK'TAN İLKAY GÜNDOĞAN AÇIKLAMASI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe maçından sonra İlkay Gündoğan ile ilgili soruya cevap verdi.

"İlkay Gündoğan'ı her takım ister. İyi bir Galatasaraylı hepimiz biliyoruz. Bir gün Galatasaray forması giymesi, bütün herkesi sevindirir. Manchester City'de devam ediyor. Sezonu da orada bitirecek gibi. Gabriel Sara da onun gibi kaliteli"

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YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE DE İSMİ GEÇMİŞ ANCAK CITY'YE DÖNMÜŞTÜ

Geçen yaz Barcelona'dan ayrılan İlkay Gündoğan'ın ismi uzun süre Galatasaray ile anılmış ancak Türk asıllı Alman futbolcu, eski takımı Manchester City'ye dönmüştü.

34 yaşındaki İlkay bu sezon City formasıyla 25 maça çıkıp 2 gol ve 1 asistle oynadı.

"AHMED KUTUCU VE BERKE ÖZER İÇİN GÖRÜŞMEMİZ OLMADI"

Okan Buruk ayrıca Eyüpsporlu futbolcular Ahmed Kutucu ve Berke Özer için Eyüpspor ile görüşmelerinin olmadığını ifade etti.

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#Transfer#Galatasaray#İlkay Gündoğan

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