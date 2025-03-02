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Tugay Kerimoğlu'ndan Beşiktaş'ın yıldızına övgü: 'Bu zamanda kolay kolay bulunmaz!'

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#Beşiktaş#Tugay Kerimoğlu#Gedson Fernandes
Tugay Kerimoğlundan Beşiktaşın yıldızına övgü: Bu zamanda kolay kolay bulunmaz
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2025 10:13

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 2-0 yenerek ligde üst üste 4. galibiyetini aldı. Karşılaşmayı değerlendiren spor yorumcusu Tugay Kerimoğlu, siyah-beyazlıların yıldız futbolcusu Gedson Fernandes'in maçın yıldızı olduğunu belirterek Portekizli orta saha oyuncusundan övgü dolu sözlerle bahsetti.

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Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u Joao Mario ve Semih Kılıçsoy'un golleriyle 2-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından ligde üst üste 4. galibiyetini alan Beşiktaş'ın ligdeki yenilmezlik serisi de 9 maça yükseldi.

Karşılaşmanın ardından TRT Spor yorumcusu Tugay Kerimoğlu, maçın en dikkat çeken isminin Gedson Fernandes olduğunu belirtti. 

"BİR TEKNİK DİREKTÖR İŞİ GÖRÜYORUZ"

Beşiktaş'ın yükselen formunu değerlendiren Tugay Kerimoğlu, "Bugün Beşiktaş 4'te 4 yapıyorsa kadro istikrarının karşılığını alıyor demektir. Kupayla birlikte 5 maç. Bu istikrarı sağlamış ve dokunuşlarıyla ön plana çıkmış bir teknik direktör işi görebiliyoruz. Enerjiyi vermiş.

Oyuna dönersek ilk yarıdaki oyun Beşiktaş'ın ne oynaması gerektiğini anlatıyor. İkinci yarıdaki son 15-20 dakikada bu kadar kendi sahasına mahkum olmamalı. Gün sonunda yapılan işlerin karşılığı doğru çıkıyorsa bu, oyuncu grubu ve teknik direktöre yazar" ifadelerini kullandı.

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"MAÇIN ADAMI GEDSON FERNANDES!"

Karşılaşmanın en iyi oyuncusunun Gedson Fernandes olduğunu söyleyen Tugay Kerimoğlu, Portekizli orta saha oyuncusundan övgü dolu sözlerle bahsederken şu sözleri kullandı:

"Maçın adamı kuşkusuz Gedson Fernandes. Hem hücuma destek verecek, hem defansa yardım edecek, hem oyunu yönlendirecek, oyunu kuracak, mücadele edecek... Böyle bir orta saha oyuncusu bu zamanda kolay kolay bulunmaz."

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#Beşiktaş#Tugay Kerimoğlu#Gedson Fernandes

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