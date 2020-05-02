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GeriFutbol Tugay Kerimoğlu'ndan Arda Turan ve Galatasaray yorumu!
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Futbol
Haber Giriş: 02.05.2020 - 21:38,Son Güncelleme:

Tugay Kerimoğlu'ndan Arda Turan ve Galatasaray yorumu!

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Tugay Kerimoğlu'ndan Arda Turan ve Galatasaray yorumu!
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Tugay Kerimoğlu, Arda Turan'ın gelecek sezon Galatasaray'da forma giyme ihtimali hakkında konuştu.

Tugay Kerimoğlu, yayıncı kuruluşun programında Arda Turan hakkında açıklamalar yaptı.

Arda Turan'ın Galatasaray'a dönüş ihtimalini yorumlayan Kerimoğlu, "Burada Arda'yla ilgili Galatasaray camiasının düşüncelerini öğrenmek lazım. Galatasaray ailesinde yetişmiş, giderken büyük ekonomik destek sağlamıştır. Arda düzgün bir insandır. Çok iyi tanırım. Böyle bir süreç olacaksa, onun adına çok sevinirim. Olursa tabii ki bunun kararını verecek kişi de Fatih Terim'dir." dedi.

Kerimoğlu sözlerini, "Arda düzgün bir insandır. Çok iyi tanırım. Böyle bir süreç olacaksa, onun adına çok sevinirim. Olursa tabii ki bunun kararını verecek kişi de Fatih Terim'dir." ifadeleriyle tamamladı.

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