Tugay Kerimoğlu, Okan Buruk'un tercihine şaşırdı: Enteresan bir durum

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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. RAMS Park'ta oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf 4-3'lük skorla sarı - kırmızılılar oldu.

Galatasaray 8. dakikada Dries Mertens'in golüyle öne geçti. Trabzonspor 17. dakikada Ozan Tufan'loa skoru eşitledi. Ev sahibi ekpip 29'da Yunus Akgün ile yeniden öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan Trabzonspor 51. dakikada Banza ile 2-2'yi buldu, 55'te Ozan Tufan'ın ikinci golüyle 3-2 öne geçti.

Galatasaray, 63. dakikada Batshuayi'nin penaltı golüyle skoru yeniden eşitledi. 90+8'de Ali Şahin Yılmaz'ın kendi kalesine attığı gol, Galatasaray'ı galibiyete taşıdı.

Spor yorumcusu Tugay Kerimoğlu, sarı - kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un kadro tercihine dair değerlendirmelerde bulundu.

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"NEYDİ NE OLDU!"

TRT Spor'da konuşan Kerimoğlu, "Galatasaray 'Ben bu oyunu tercih ettiğimde inandığım oyuncularla sonuca gidebilecek kapasiteye sahibim çünkü güç benim elimde' diyor. Yunus Akgün ve Dries Mertens, kalitesini fazlasıyla gösterdi. Yunus Akgün neydi, ne oldu. Artık farklı bir oyunu benimseye başladı." dedi.

"ENTERESAN"

Okan Buruk'un Barış Alper Yılmaz tercihine parantez açan Kerimoğlu, "Osimhen ile Batshuayi yan yana otururken Barış Alper Yılmaz tercihi bile enteresan." ifadelerini kullandı.