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GeriFutbol Tugay Kerimoğlu Fenerbahçe sürprizini duyurdu! 'Caner ve Gökhan da...'
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Futbol
Haber Giriş: 13.04.2020 - 07:42,Son Güncelleme:

Tugay Kerimoğlu Fenerbahçe sürprizini duyurdu! 'Caner ve Gökhan da...'

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Tugay Kerimoğlu Fenerbahçe sürprizini duyurdu! 'Caner ve Gökhan da...'
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Galatasaray'ın eski yıldızı ve yorumcu Tugay Kerimoğlu, futbolculuk döneminde Fenerbahçe'den teklif aldığını açıkladı. Kerimoğlu, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le ilgili açıklamalarda bulunurken 99 yılında aldığı teklifi de açıkladı

Galatasaray'ın efsane oyuncuları arasına giren aynı zamanda yurt dışında da ülkemizi başarıyla temsil eden Tugay Kerimoğlu, oyunculuğu döneminde Fenerbahçe'den teklif aldığını açıkladı. Yayıncı kuruluş beIN Sports'da konuşan Kerimoğlu, gündemde yer alan Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'ye transfer durumu hakkında da konuştu.

"Fenerbahçe camiası beni istemişti"

Tugay Kerimoğlu, "Galatasaray'da oynarken Fenerbahçe camiası istemişti beni. 1999 senesinde ayrıldığımda, yurt dışındaki hedeflerimi gerçekleştirme adıma gelen teklife saygıyla, 'Teşekkür ederim.' dedim" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'nin Caner ve Gökhan'a ihtiyacı var"

Tugay Kerimoğlu, "Fenerbahçe'nin Gökhan ve Caner'e ihtiyacı var. Çok mevkide ihtiyaçları var ama ana merkez orası, bekler. Gökhan da Caner de gidebilir Fenerbahçe'ye. Çok doğaldır. Bu, benim bakış açım bu" şeklinde konuştu.

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