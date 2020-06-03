Tugay Kerimoğlu açıkladı: Fenerbahçe ile görüştüm

Galatasaray altyapısından yetişen ve şu an Schalke 04'te top koşturan Ozan Kabak'ın, "Asla Fenerbahçe'de oynamam' sözlerini yorumlayan Kerimoğlu, flaş bir transfer itirafında bulundu.

TUGAY KERİMOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:



"Sonrasında olmadı, yurt dışı olayım gerçekleşti ve yurt dışına gittiğimde o dönem başkan Aziz Yıldırım, o da aynı şekilde aradı. Kendisine, hedeflerim olduğunu ve hedeflerim doğrultusunda yurt dışında kalmayı tercih edeceğimi söyledim. Konu böyle kapandı. Ben Fener'e gitmem!' değil. Tamam, bir Galatasaraylılık vardır, buna saygı duyuyoruz."

"Bizlerin geldiği yer de aynı ama şunu izah etmeye çalışıyorum. Bugün bir oyuncu, Man. United'dan Arsenal'e giderken oyuncu 'Ben gidiyor muyum, gitmiyor muyum?' diyor, gidiyor. Bunu kırmak lazım artık. Yetişmiş olduğunuz bir altyapı vardır, buraya saygınız sonsuzdur. Teklif de varsa, bundan sonraki yaşantınızda, evliliğiniz, çocuklarınız, aileleriniz olacak. Süren uzun değil zaten. Bırakın bu açıklamaları yapmayı, kimseye şirin gözükmeyin. Ozan için değil, genel söylüyorum. Bu, şirin gözükmek."

"Misal, Feghouli'ye gelen bir teklifte, Galatasaray düşünmeyecek mi? O, 'Hayır, ben Galatasaray'dan gitmiyorum.' mu diyecek? Her iki taraf da kendini düşünerek hareket edecek. Ozan'ın yaptığı açıklama, duygusal bir açıklama. Bana kimse anlatmasın. Bu konuda yalan söyleyecek halim yok. Biraz daha esnek olmak daha mantıklı gibi geliyor bana."

"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞTÜM"



"Fenerbahçe'den teklif geldi, görüştüm. Kimseye ihanet ettiğimizden değil, aslında biz bazı şeyleri sahiplendiğimizden susuyoruz Galatasaray'da oynadığımda, anlaşamadığımda Fenerbahçe'de başkan Ali Şen'di. Gittim, görüştüm. Uçuk bir rakam sundu. 'Teşekkür ederim.' dedim. Önce kendi kulübümle, her zaman böyle baktım."



"HAKAN İÇİN, 'ÇOK PAHALI ALAMAYIZ' DENDİ"



"Mancini zamanı, hoca, 'Yurt dışında oynayan Türk oyuncular için 5 isim belirle' demişti. Listemde ilk sıradaydı. U19'da beraber çalışmıştık. Transfer sürecinde, Ünal Aysal'la toplantıdayken listeyi verdik, Hakan'ın bonservis bedeli geldi. 2. toplantıda, 'Çok pahalı, alamayız' dendi."

"Hakan'ı her pozisyonda oynatma şansınız var. Hücuma dönük orta saha, oyun kurucu, kanatta olma özelliği... En etkili olduğu bölge, santrfor arkası. Katkısı çok olur. Belhanda'yla karşılaştıracak olursak Hakan, Belhanda'dan 5-6 gömlek daha fazla."