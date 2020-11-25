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GeriSpor Tugay Kaan Numanoğlu kimdir nereli kaç yaşında? İşte, görev aldığı son karşılaşmalar
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Haber Giriş: 25.11.2020 - 12:36 | Son Güncelleme:

Tugay Kaan Numanoğlu kimdir nereli kaç yaşında? İşte, görev aldığı son karşılaşmalar

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Tugay Kaan Numanoğlu kimdir nereli kaç yaşında? İşte, görev aldığı son karşılaşmalar
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Tugay Kaan Numanoğlu, Fenerbahçe Beşiktaş maçında görevlendirilmesinin ardından araştırılan isim olmaya başladı. 14 yıldır çeşitli klasmanlarda hakemlik görevini üstlenen Tugay Kaan Numanoğlu, VAR hakemi ve dördüncü hakem olarak da görev almıştır. Peki, Tugay Kaan Numanoğlu kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

Tugay Kuan Numanoğlu, 1986 Ankara doğumludur ve 20 yaşından bu yana hakem olarak görev yapmaktadır. Eski futbolculardan Levent Numanoğlu'nun 2 erkek bir kız çocuğunun en büyüğüdür. Tugay Kaan Numanoğlu, kardeşi Togayhan ile birlikte Malatya'da büyümüştür. Spora babasının teşvikleri sonrası Yalova'da amatör futbol oynayarak başlamıştır. Sonrasında hakem olmayı tercih etmiş ve hakemlik kariyerine adım atmıştır.

Asıl mesleği yöneticilik olan Tugay Kaan Numanoğlu, Üst Klasman Hakemi olarak TFF Hakem Bilgi Sisteminde yer alıyor. Hakem, dördüncü hakem ve VAR hakemi gibi birçok farklı sınıfta görev yapan Numanoğlu, kritik Fenerbahçe Beşiktaş Derbisini yönetecek.

TUGAY KAAN NUMANOĞLU'NUN GÖREV ALDIĞI SON 10 KARŞILAŞMA ŞU ŞEKİLDE;

Ev Sahibi TakımMisafir TakımTarihHakem GörevOrganizasyon
HES KABLO KAYSERİSPORATAKAŞ HATAYSPOR8 Kasım 2020VARSüper Lig
TRABZONSPOR A.Ş.KASIMPAŞA A.Ş.30 Ekim 2020HakemSüper Lig
FENERBAHÇE A.Ş.TRABZONSPOR A.Ş.25 Ekim 2020Dördüncü HakemSüper Lig
GALATASARAY A.Ş.AYTEMİZ ALANYASPOR19 Ekim 2020HakemSüper Lig
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FKGÖZTEPE A.Ş.3 Ekim 2020VARSüper Lig
HES KABLO KAYSERİSPORBÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR26 Eylül 2020HakemSüper Lig
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FKGALATASARAY A.Ş.20 Eylül 2020Dördüncü HakemSüper Lig
GÖZTEPE A.Ş.YUKATEL DENİZLİSPOR12 Eylül 2020HakemSüper Lig
KASIMPAŞA A.Ş.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK26 Temmuz 2020VARSüper Lig Cemil Usta Sezonu
FRAPORT-TAV ANTALYASPORGALATASARAY A.Ş.24 Temmuz 2020VARSüper Lig Cemil Usta Sezonu
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