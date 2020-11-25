Tugay Kaan Numanoğlu kimdir nereli kaç yaşında? İşte, görev aldığı son karşılaşmalar
Tugay Kaan Numanoğlu, Fenerbahçe Beşiktaş maçında görevlendirilmesinin ardından araştırılan isim olmaya başladı. 14 yıldır çeşitli klasmanlarda hakemlik görevini üstlenen Tugay Kaan Numanoğlu, VAR hakemi ve dördüncü hakem olarak da görev almıştır. Peki, Tugay Kaan Numanoğlu kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler
Tugay Kuan Numanoğlu, 1986 Ankara doğumludur ve 20 yaşından bu yana hakem olarak görev yapmaktadır. Eski futbolculardan Levent Numanoğlu'nun 2 erkek bir kız çocuğunun en büyüğüdür. Tugay Kaan Numanoğlu, kardeşi Togayhan ile birlikte Malatya'da büyümüştür. Spora babasının teşvikleri sonrası Yalova'da amatör futbol oynayarak başlamıştır. Sonrasında hakem olmayı tercih etmiş ve hakemlik kariyerine adım atmıştır.
Asıl mesleği yöneticilik olan Tugay Kaan Numanoğlu, Üst Klasman Hakemi olarak TFF Hakem Bilgi Sisteminde yer alıyor. Hakem, dördüncü hakem ve VAR hakemi gibi birçok farklı sınıfta görev yapan Numanoğlu, kritik Fenerbahçe Beşiktaş Derbisini yönetecek.
TUGAY KAAN NUMANOĞLU'NUN GÖREV ALDIĞI SON 10 KARŞILAŞMA ŞU ŞEKİLDE;
|Ev Sahibi Takım
|Misafir Takım
|Tarih
|Hakem Görev
|Organizasyon
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|ATAKAŞ HATAYSPOR
|8 Kasım 2020
|VAR
|Süper Lig
|TRABZONSPOR A.Ş.
|KASIMPAŞA A.Ş.
|30 Ekim 2020
|Hakem
|Süper Lig
|FENERBAHÇE A.Ş.
|TRABZONSPOR A.Ş.
|25 Ekim 2020
|Dördüncü Hakem
|Süper Lig
|GALATASARAY A.Ş.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|19 Ekim 2020
|Hakem
|Süper Lig
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|GÖZTEPE A.Ş.
|3 Ekim 2020
|VAR
|Süper Lig
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|26 Eylül 2020
|Hakem
|Süper Lig
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|GALATASARAY A.Ş.
|20 Eylül 2020
|Dördüncü Hakem
|Süper Lig
|GÖZTEPE A.Ş.
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|12 Eylül 2020
|Hakem
|Süper Lig
|KASIMPAŞA A.Ş.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|26 Temmuz 2020
|VAR
|Süper Lig Cemil Usta Sezonu
|FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|GALATASARAY A.Ş.
|24 Temmuz 2020
|VAR
|Süper Lig Cemil Usta Sezonu
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