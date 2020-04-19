TÜFAD'dan antrenörlere yardım eli

Efkan Bucak / Spor Arena | Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) İstanbul Şubesi de bu zor günlerde ihtiyaç sahibi üye antrenörlere yardım elini uzattı. Dernek, bir marketler zinciri ile anlaşarak, salgın nedeniyle liglere verilen arada hiçbir geliri olmayan ve geçim sıkıntısı geçen antrenörlere toplam 70 bin TL değerinde alışveriş çeki dağıttı.

TÜFAD İstanbul Şubesi Genel Sekreteri Nejat Öntaş, beş gün boyunca İstanbul’un 38 ilçesinin tamamını gezerek antrenörlere çeklerini kendi eliyle verirken “Meslektaşlarımızı rencide etmeme adına bu yardımları teker teker, gizlilik içinde yaptık. Yaparken de çok duygusal anlar yaşadık. Kapıda ağlayarak karşılayanlar oldu. Bu zor dönemlerinde antrenör arkadaşlarımıza yardımcı olabildiysek ne mutlu bize... Genel Başkanımız İsmail Dilber ve İstanbul Şube Başkanımız Hasan Aslan’ın büyük destekleriyle gerçekleştirdiğimiz yardım kampanyamızı bayram öncesi de tekrarlamak istiyoruz” dedi.