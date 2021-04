Tudor'un başına talih kuşu kondu! Juventus'un başına geçebilir

Spor Arena Dış Haber - Sezon başında efsane isim Andrea Pirlo'yu teknik direktörlük görevine getiren Juventus'ta, alınan kötü sonuçların ardından değişiklik çanları her zamankinden yüksek çalmaya başladı.

Lider Inter'in 12 puan gerisine düşen ve son iki haftada Benevento'ya kaybedip derbide Torino'yla berabere kalan İtalyan devinde Pirlo'ya olan eleştirilerin dozu artarken, Çarşamba akşamı Napoli'yle oynayacakları mücadelesinde yaşanacak olası bir puan kaybında genç teknik adamla yolların ayrılabileceği kaydedildi.

"GÖREVE İYİ BAŞLAMIŞTI"

Ünlü İtalyan gazeteci Mario Sconcerti Calciomercato'ya yaptığı açıklamada Napoli karşısında yaşanacak puan kaybında Pirlo'nun görevine son verilebileceğini söylerken, "Bu bir seçenek mi? Evet, olabilir. Göreve ilk başladığında iyi sinyaller verdi. Ronaldo'ya iletişimi iyiydi. Ancak sonrasında ivme aşağı döndü. Yine de Juventus, ligde en az yenilen takımlardan biri. En az da gol yiyen takım" dedi.

"ÇÖZÜMÜ İÇERİDEN BULACAKLAR"

Pirlo'nun görevine son verilirse yola Igor Tudor'la devam edilebileceğini söyleyen Sconcerti, "Pirlo'nun yerine Tudor geçebilir mi? Elbette olabilir. Hatırlarsınız, Tudor'u göreve Agnelli getirmişti. Olası bir ayrılıkta çözümü içeriden bulacaklarını düşünüyorum. Tudor da bana göre bu göreve hazır. Olası bir kötü sonuçta Agnelli, Pirlo'yu göreve kendisi getirmesine karşın radikal kararlar alacaktır" şeklinde konuştu.

PİRLO'DAN ALLEGRI İDDİALARINA YANIT: GÖRÜŞMELERİ NORMAL

Napoli maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Pirlo'ya, son dönemde İtalyan basınında Andrea Agnelli ile Max Allegri'nin görüştüklerine ve Allegri'nin yeniden Juventus'un başına geçeceğine dair iddilar soruldu. Genç teknik adam, ikilinin görüşmesinin son derece normal olduğunu söyledi.

"Başkan beni bu konuda uyarmıştı" diyen Pirlo, "Bu tarz görüşmeler çok normal. Futbol bitse de dostluklar devam eder. Ben de Maldini ile akşam yemeği yesem ve gazeteciler bizi görse, ertesi gün Milan'ın başına geçeceğim konuşulur. Ancak Maldini benim arkadaşım. Bunlar normal şeyler. Başkanla her gün konuşuyoruz. Yaşadığımız her şeyi, her gün birbirimize anlatıyoruz. İyi bir ilişkimiz var ve bana güvendiğinin farkındayım. Böyle bir durumda sonuçlar iyiye gitmezse, teknik adamın görevine son verilmesi normaldir" ifadelerini kullandı.

ÖNCE KARABÜK, SONRA GALATASARAY

42 yaşındaki Igor Tudor 2016/17 sezonunun ilk yarısından sonra Galatasaray'ın başına geçmiş ve sarı-kırmızılı takımda 1.5 yıl görev yaptıktan sonra görevine son verilmişti. Hırvat teknik adam Juventus'tan önce Udinese ve Hajduk Split'te çalışmıştı.

Tudor yönetimindeki Galatasaray 2017/18 sezonunda 16 haftada 10 galibiyet- 2 beraberlik-4 yenilgi ile 32 puan toplamış ve devrenin bitimine bir hafta kala Hırvat çalıştırıcı kovulmuştu.

