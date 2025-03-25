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Tudor'dan Juventus'un başına geçer geçmez Kenan Yıldız kararı! Plan değişiyor

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#Juventus#Kenan Yıldız#Tudor
Tudordan Juventusun başına geçer geçmez Kenan Yıldız kararı Plan değişiyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2025 15:09

Juventus'ta kötü giden sonuçların ardından Thiago Motta görevden alınmış ve İtalyan devinin eski oyuncusu Igor Tudor, göreve getirilmişti. İtalyan basını, Galatasaray'ın eski hocasının Kenan Yıldız ile ilgili planını da açıkladı.

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İtalya Serie A devi Juventus, kötü giden sonuçların ardından Thiago Motta'nın görevine son verdi. 'Yaşlı Kadın'ın yeni hocası ise, bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Igor Tudor oldu.

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JUVENTUS'TA TUDOR DÖNEMİ BAŞLADI

Juventus'tan yapılan açıklamada, "Igor Tudor, A takımımızın yeni teknik direktörü oldu. Hoş geldin, Igor! Juventus, Thiago Motta'ya kulüpte geçirdiği süre boyunca gösterdiği çalışma, tutku ve özveri için teşekkür eder." denildi.

Tudordan Juventusun başına geçer geçmez Kenan Yıldız kararı Plan değişiyor

İKİ HAFTADA YEDİ GOL YEDİLER
Juventus, Thiago Motta yönetiminde Serie A'da önce Atalanta'ya 4-0, bir sonraki lig maçında da Fiorentina'ya 3-0 yenildi. Torino ekibinde alınan kötü sonuçların ardından Motta'nın görevine son verildi.

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YENİ PLAN: 'KENAN YILDIZ'LA ÜÇLÜ HÜCUM HATTI'
Öte yandan Igor Tudor'un takımın başına geçmesiyle birlikte Juventus'un kadrosunda da değişik bekleniyor. La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde Tudor'un forvette Dusan Vlahovic'i görevlendireceği belirtilirken Kenan Yıldız'la ilgili planına da yer verildi.

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Haberin başlığında Kenan Yıldız'a vurgu yapılırken, "Juventus yine Vlahovic'le başlıyor: Yıldız ve Muani'yle üçlü hücum hattı olacak." sözleri yer aldı. Ek olarak Tudor'un olası ilk 11 tercihine yer verilirken Muani'nin sağ kanatta, Kenan Yıldız'ın ise sol kanatta olmasının beklendiği belirtildi.

Tudordan Juventusun başına geçer geçmez Kenan Yıldız kararı Plan değişiyor

KENAN VE KOLO MUANI'DEN ÇOK ŞEY BEKLİYOR
Haberde ayrıca, "Dusan Vlahovic, yeni teknik direktörün Kenan Yıldız ve Kolo Muani'den çok şey beklediği sezonun son bölümünde Juventus'un forvetine dönecek." denildi.

TUDOR'UN SERIE A KARİYERİ
Ağustos 2020 ile Mayıs 2021 arasında Juventus'ta yardımcı antrenörlük yapan 46 yaşındaki Hırvat teknik adam Igor Tudor, İtalya'da daha önce Udinese, Verona ve Lazio kulüplerini çalıştırdı.

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GALATASARAY'DA 10 AY ÇALIŞTI
Türkiye'de Temmuz 2016 ile Şubat 2017 arasında Kardemir Karabükspor'da görev yapan tecrübeli teknik direktör, Şubat 2017'de göreve başladığı Galatasaray'ın başında ise aynı yılın aralık ayına kadar kaldı.

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#Juventus#Kenan Yıldız#Tudor

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