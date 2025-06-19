Tudor, Osimhen'i Juventus için istiyor!

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Galatasaray formasıyla 2024-25 sezonuna damga vuran Victor Osimhen geleceğiyle ilgili henüz kararını vermezken Nijeryalı golcü ile transfer iddialarının da ardı arkası kesilmiyor. Sarı kırmızılılar kalması için bütün ekonomik imkanlarını zorlarken Suudi Arabistan ekibi Al Hilal de Osimhen konusundaki ısrarını sürdürüyor. La Gazzetta Dello Sport’un haberine göre Juventus’un daha önce Galatasaray’da da görev yapan teknik direktörü İgor Tudor yönetiminden Victor Osimhen’in transferinin sonlandırılmasını istedi.

100 MiLYON EURO’YU GÖZDEN ÇIKARMALILAR

Ancak 26 yaşındaki yıldızın 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli İtalya’daki kulüpleri kapsamıyor ve Juve’nin bonservis için 100 milyon Euro seviyesine çıkması gerekiyor. Bu durum da transferin önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor.

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The Athletic ise Nijeryalı forvetin hem Galatasaray’da yakaladığı başarı hem de Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray’a daha yakın olduğunu belirtti.