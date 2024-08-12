TÜBAD'ın 20. yıl kutlamaları Anıtkabir ziyaretiyle başladı

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TÜBAD'dan Anıtkabir ziyaretine ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD), 12 Ağustos 2024 tarihinde Anıtkabir ziyaretiyle 20. kuruluş yıl dönümü kutlamalarını başlattı. Dernek başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz, onursal üyeler ve eski başkanlarımızın katılımıyla gerçekleşen ziyarette, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşları anıldı ve saygı duruşunda bulunuldu.

TÜBAD Başkanı Necati Güler'in Anıtkabir Özel Defteri’ne yazdığı mesajda, "Aziz Atatürk, bugün burada, senin manevi huzurunda bulunmaktan büyük onur ve gurur duyuyoruz. Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği olarak, senin gösterdiğin yolda ilerlemenin, ülkemize ve gençlerimize hizmet etmenin heyecanını yaşıyoruz. Sporun birleştirici gücünü kullanarak, ülkemizi aydınlık yarınlara taşımak için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz," ifadelerine yer verdi.

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TÜBAD'ın 20. yıl kutlamaları kapsamında, Türkiye genelinde bir yıl boyunca panel, çalıştay, şenlik, seminer ve sosyal sorumluluk projeleri gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. Bu etkinliklerin amacı, antrenörlerimizin basketbol vizyonlarını geliştirmek, ilham kaynağı olmak, sosyal ve hukuki haklar konusunda bilgilendirmek ve Türk antrenörler arasında dayanışmayı artırmaktır.

Etkinlik takvimimiz, Anıtkabir ziyareti sonrası 13-15 Ağustos tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek Tübad Minikler Şenliği ile devam edecek. Farklı illerden gelecek 12 yaş grubu takımlarımızın katılımıyla gerçekleştirilecek bu etkinlik, genç yeteneklerimize basketbol sevgisini aşılamayı, antrenörlerimize ise yaş grubuna uygun teknik uygulamalar hakkında bilgilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Etkinliklerimize dair tüm bilgiler, duyurular ve haberler, TÜBAD’ın internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecektir.

TÜBAD’ın 20. yılının, basketbol camiası ve ülkemiz basketbolu için yeni hedeflere ilham kaynağı olmasını diliyoruz.

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