TTF Başkanı Şahin: "Dünyada en iyi kota alan ülkelerden birisiyiz..."

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Metin Şahin, Paris Olimpiyatları için kota alan diğer ülkelerin sporcularının da çok güçlü olduğunu belirterek, “Aldığımız kota dünyadaki en iyi kota. Geçmişteki başarıların daha fazlasını tekrarlayacağımızı umut ediyorum. 2023 ve 2024’ü sporcularımız çok iyi geçirdi. Şöyle bir baktığımızda tekvando tarihinde, 1981 yılında kurulmuş olan Tekvando Federasyonumuz çok büyük başarılara imza atmış. Ama gelinen son noktada 2023’te takım halinde, 2023’ün haziran ayında ‘dünya şampiyonu’ olmuş; 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya alarak büyük bir başarı göstermiştik. Dünyanın takdirini kazanmış ve aynı sene içerisinde Avrupa şampiyonu olmuş, 2 ay önce yine Sırbistan’da takımımız tekrar takım halinde ‘Avrupa şampiyonu’ olarak başarısının tekrarını ve devamını sağlamıştı. Bu tablo bizi umutlandırıyor. Bu başarılar yaptığımız çalışmaların iyi neticeler vereceği noktasında hakikaten daha da ümide sevk ediyor. İnşallah bu bütün gelişmeler ile beraber iyi bir sonuç çıkar. Ülkemiz ve milletimiz sevinir. Her zaman da bu başarılara ihtiyacımız var” diye konuştu.

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“6 OLİMPİYATTA DA MADALYA ALMIŞ BİR TAKIMIZ”

Tekvando Federasyonu olarak 2000 yılından bu yana Paris Olimpiyatları ile beraber 7’nci kez olimpiyatlara gitme başarısı gösterdiklerini kaydeden Şahin, “5 olimpiyatta ben bulundum sadece 1 tanesinde yoktum. Federasyonumuz 6 olimpiyatta da madalya alma başarısı göstermiş, altın madalya ile bu başarıyı taçlandırmış bir federasyon. Türkiye Tekvandoda; Sidney 2000'de bronz, Atina 2004'de gümüş, Pekin 2008'de birer gümüş ve bronz, Londra 2012'de birer altın ve gümüş, Rio 2016'da bronz, Tokyo 2020'de ise 2 bronz olmak üzere; 1 altın, 3 gümüş, 5 bronz, toplam 9 olimpiyat madalyası kazandı. Gelinen süreçte, Paris Olimpiyatları’na hazırlıklarımız devam ediyor. Olimpiyatlarda, Tekvando 8 kotayla ancak temsil edilebiliyor. Baktığımız zaman 4 erkek 4 kadın sporcunun temsil edilebildiği bu branşta, 5 kota ile dünyada en iyi kota alan ülkelerden birisiyiz. Paris Olimpiyatları’na 2020 Tokyo Olimpiyatları’ndan 1 farkla, 2 erkek 3 kadın sporcu ile katılıyoruz. Çok önemli bir hazırlık döneminden geçtik ve bu hazırlık döneminde 2020 Olimpiyatlarından sonra başlayan süreçte bu kotların elde edilmesi ile ilgili teknik heyetimiz ciddi çalışmalar yaptı. Gelinen noktada dünyanın en iyi, en fazla kota alan ülkelerinden biri olduk” ifadelerinde bulundu.

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“PARALİMPİKTE DE İDDİALIYIZ”

Paris Paralimpik Oyunları’nda Türkiye’yi 8 kotalı sporcu ile temsil edeceklerini belirten Şahin, “Tekvando Paralimpik‘te, 2020’de 6 kota vardı. 6 kotanın tamamıyla katılmıştık ve dünyada en fazla katılım sağlayan ülke olmuştuk, kota bazında. Şimdi de kota sayısı 10’a çıktı. Biz 8 kota ile temsili kazandık, yine dünyada en fazla kota alan ülkeyiz. Paralimpik bölümü olimpiyatlardan sonra ağustosun sonunda yapılacak. Paralimpik’te de iddialıyız ve heyecanlıyız. Şu ana kadar gelinen noktadan gururluyuz. Her zaman madalya kazanan bir federasyon var. Burada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, ülkemize iyi neticeler kazandırmayı hedefliyoruz. Hazırlıklarımız devam ediyor. Paris çok yoğun ve kuvvetli bir şampiyona süreci geçirecek gördüğüm kadarıyla. Çünkü bizim dışımızdaki ülkeler de iddialı. Ama biz de iddialıyız. İnşallah burada ülkemizi sporcularımızla en iyi şekilde temsil edip, geçmişte olduğu gibi milletimizi sevindirme noktasında madalyalarla dönmeyi umut ediyoruz” dedi.

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“GENÇ JENERASYON GELECEĞE UMUT VERİYOR”

Türkiye’nin son 20 yılda spor bazında büyük atılımlar yaptığını ifade eden Şahin konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Spor bakanlığımızın çalışmalarından çıkan sonuçlara bakıyorum. Eskiden 3-4 branşta ülkemizi temsil ederken bugün 18 branşa yakın bir branşta Paris’te ülkemizi temsil edeceğiz. Bu çok güzel bir gelişme. Türkiye artık bir spor ülkesi olma yolunda. Yapılan bütün tesisler olsun, altyapıya yönelik çalışmalar, bir takım bakanlığımızın uyguladığı projeler, sportif anlamda başarılı olan sporcularımızın hak noktasında hem eğitim, hem maddi, hem manevi bu tür projelerin uygulanması Türk sporundaki gelişmeyi açık bir şekilde gösteriyor. Tabii burada Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir sporcu olması, geçmişte bu konularla ilgili bilgi ve deneyiminin çok fazla olması, bakanımız Osman Aşkın Bak’ın çok ilgili olmasını düşünürsek Türkiye’yi 1980’li yıllardan, 2000 yıllara kadar bir süreç var. 2002’den sonraki bir süreç var. Muazzam tesisler var ve yavaş yavaş içlerini dolduruyoruz. Gelinen noktada başta da söylediğim gibi branşların çoğalması, sporcuların kaliteli bir şekilde hazırlanması, federasyonlara imkanların verilmesinin Paris’te çok yüz güldürücü sonuçlar çıkaracağının kanaatindeyim.”