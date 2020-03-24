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GeriFutbol TSYD'den Galatasaray-Beşiktaş maçını takip eden gazeteciler için Corona virüsü testi başvurusu!
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Futbol
Haber Giriş: 24.03.2020 - 15:03,Son Güncelleme:/

TSYD'den Galatasaray-Beşiktaş maçını takip eden gazeteciler için Corona virüsü testi başvurusu!

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TSYD'den Galatasaray-Beşiktaş maçını takip eden gazeteciler için Corona virüsü testi başvurusu!
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Türkiye Spor Yazarları Derneği, Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından TFF'ye başvurarak Galatasaray-Beşiktaş maçında görev yapan basın mensuplarının teste tabi tutulmasını istedi.

TSYD'den yapılan açıklama şu şekilde:

TSYD, Fatih Terim'in testinin pozitif çıkmasından sonra bugün Futbol Federasyonuna resmen başvurarak, Galatasaray - Beşiktaş maçında görev yapmak zorunda kalan muhabir, yorumcu, foto muhabiri ve kameramanların da teste tabi tutulmasını istemiştir. Basın toplantısına katılan, röportaj yapan, görüntü alan meslektaşlarımız riskle karşı karşıyadır.

TSYDden Galatasaray-Beşiktaş maçını takip eden gazeteciler için Corona virüsü testi başvurusu

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