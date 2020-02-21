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Futbol
DHA
Haber Giriş: 21.02.2020 - 10:09,Son Güncelleme:/

TSYD'den açık oturum açıklaması!

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TSYD'den açık oturum açıklaması!
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Türkiye Spor Yazarları Derneği; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanlarının katılmasının planlandığı ancak daha sonra iptal olan açık oturuma ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), 4 büyük kulüp başkanını açık oturuma davet etmesi ve sonrasında gelen tepkiler üzerine açıklama yayımladı.

TSYD'nin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kamu yararına görev yapan TSYD, kamunun sesine kulak vererek futbolumuzdaki kavga ve sataşmalara son vermek amacıyla 4 kulüp başkanına dün sabah resmi bir davet mektubu göndermiştir. İyi niyetten başka hiçbir maksat taşımayan bu davete katılıp katılmamak davetlinin bileceği iştir. TSYD üzerine düşen görevi yapmış olmanın huzuru içindedir. Bu dakikadan sonra yapacağı tek şey, tribünlere oynayıp taraftara hoş görünmek için kaos ortamı yaratanları takip etmek olacaktır."

TSYDden açık oturum açıklaması

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