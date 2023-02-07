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TSYD, yardım kampanyası başlattı

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#Deprem#TSYD#Yardım Kampanyası
TSYD, yardım kampanyası başlattı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2023 10:49

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), depremden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.

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Yardım kampanyasında Türkiye Spor Yazarları Derneği ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği ortaklaşa hareket edeceğini bildirdi.

TSYD tarafından yapılan paylaşımda, "Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) deprem bölgesine yardım kolileri gönderecektir. Kampanyada TSYD ile KTSYD (Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği) ortaklaşa hareket edecek ve ilk adımı birlikte atacaklardır. Yardım elini uzatmak isteyen üyelerimizin kolileri 13 Şubat Pazartesiye kadar Levent Tesislerimize ulaştırması gerekmektedir" denildi.

İhtiyaç listesi şöyle:

1- Kadın hijyen kiti
2- Bebek maması
3- Çocuk bezi
4- Powerbank
5- Battaniye
6- Kışlık bot ve kapşonlu polar (Yeni olmak şartıyla)

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#Deprem#TSYD#Yardım Kampanyası

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