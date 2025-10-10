TSYD Ankara Cumhuriyet Kupası'nda şampiyon Ziraat Bankkart!

Güncelleme Tarihi:
Erkekler voleybolda Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) tarafından düzenlenen Ankara Cumhuriyet Kupası finalinde Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Ziraat Bankkart: Tomasz Fornal, Emre Savaş, Nimir Abdel Aziz, Trevor Clevenot, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Berkay Bayraktar (L), Ahmet Karataş, Hilmi Şahin, Özgür Akbaba, Jokela Joonas, Burakhan Tosun, Aykut Gedik, Buğra Bayrak
Başantrenör: Mustafa Kavaz
Fenerbahçe Medicana: Kaan Gürbüz, Barthelemy Chinenyeze, Mert Matic, Mirza Lagumdzija, Burutay Subaşı (L), Earvin Ngapeth, Halit Kurtuluş, Fabian Drzyzga, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Maicon França, Mustafa Cengiz, Caner Dengin, Julio Alberto Gomez
Başantrenör: Slobodan Kovac
Setler: 25-22, 25-19, 23-25, 23-25, 15-13
Süre: 117 dakika (26, 22, 28, 25, 16)