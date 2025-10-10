×
Voleybol Haberleri

TSYD Ankara Cumhuriyet Kupası'nda şampiyon Ziraat Bankkart!

TSYD Ankara Cumhuriyet Kupasında şampiyon Ziraat Bankkart
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2025 19:43

Ankara Cumhuriyet Kupası finalinde Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Erkekler voleybolda Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) tarafından düzenlenen Ankara Cumhuriyet Kupası finalinde Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Ziraat Bankkart: Tomasz Fornal, Emre Savaş, Nimir Abdel Aziz, Trevor Clevenot, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Berkay Bayraktar (L), Ahmet Karataş, Hilmi Şahin, Özgür Akbaba, Jokela Joonas, Burakhan Tosun, Aykut Gedik, Buğra Bayrak

Başantrenör: Mustafa Kavaz

Fenerbahçe Medicana: Kaan Gürbüz, Barthelemy Chinenyeze, Mert Matic, Mirza Lagumdzija, Burutay Subaşı (L), Earvin Ngapeth, Halit Kurtuluş, Fabian Drzyzga, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Maicon França, Mustafa Cengiz, Caner Dengin, Julio Alberto Gomez

Başantrenör: Slobodan Kovac

Setler: 25-22, 25-19, 23-25, 23-25, 15-13

Süre: 117 dakika (26, 22, 28, 25, 16)

