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Haber Giriş: 22.04.2020 - 12:23,Son Güncelleme:

TSSF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin TL destek

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TSSF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin TL destek
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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin lira bağışla katkıda bulundu.

TSSF Başkanı Şahin Özen, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Dayanışma Kampanyası'nın toplumun her kesiminden çok ciddi destek gördüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, halkımızın zor günlerde birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha göstermesi açısından çok anlamlı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle bir kampanyaya liderlik etmesi gerçekten çok önemli, teşekkür ediyoruz. Federasyon olarak 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına, dalış ve cankurtarma merkezlerimiz adına öz kaynaklarımızdan 100 bin liralık bir bağışla katıldık. İnanıyoruz ki devletimizin aldığı önlemler ve halkımızın salgına karşı sağduyulu yaklaşımı sayesinde kısa zamanda hayatımız normale dönecektir."

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