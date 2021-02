TSM, Fortnite kadrosunu dağıttı

Profesyonel espor organizasyonu geçtiğimiz Pazartesi günü Fortnite takımı resmi olarak dağıttığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından kadrodaki üç oyuncu yeni iş tekliflerine açık olduklarını duyurdu. TSM’in bu kararından etkilenen oyuncular Rocco "Saf" Morales, Kerry "Ferrrnando" Salas ve Mack "MackWood" Aesoph.

Today we’re announcing our departure from competitive Fortnite and parting ways with @MackWood1x, @TSM_Ferrrnando, and @Safarooniee.



Thank you for everything you contributed to TSM during your time with the org. We wish you all the best in your future endeavors. pic.twitter.com/A9M9TchuA6