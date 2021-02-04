MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriTSM, Fortnite kadrosunu dağıttı
GerieSpor TSM, Fortnite kadrosunu dağıttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
eSpor
Haber Giriş: 04.02.2021 - 12:58 | Son Güncelleme:

TSM, Fortnite kadrosunu dağıttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TSM, Fortnite kadrosunu dağıttı
Abone Olgoogle-news

TSM, Fortnite kadrosunu dağıttığını ve üç oyuncularıyla yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Profesyonel espor organizasyonu geçtiğimiz Pazartesi günü Fortnite takımı resmi olarak dağıttığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından kadrodaki üç oyuncu yeni iş tekliflerine açık olduklarını duyurdu. TSM’in bu kararından etkilenen oyuncular Rocco "Saf" Morales, Kerry "Ferrrnando" Salas ve Mack "MackWood" Aesoph.

TSM’in Fortnite takımı dağıtmasıyla birlikte bu üç oyununun 20 milyon dolarlık ödül havuzuna sahip turnuvaya katılması şu an için mümkün görünmüyor.

Oyunun çıktığı erken zamanlardan beri profesyonel sahnede Fortnite takımıyla yer alan TSM, pek çok Fortnite hayranını hayal kırıklığına uğrattı. Saf ve Ferrnando takıma kısa bir süre önce girmiş olmakla birlikte Mackwood 2019 senesinden beri organizasyonun bünyesinde Fortnite oynuyordu. Mackwood ve Saf geçtiğimiz Fortnite Champion Series’i kazanan başarılı isimlerdi. Bunun da gelecek takımlarını bulmada etkili bir faktör olacağı kesin.

TSM Fortnite takımını dağıtmasına rağmen Fortnite yayıncılarını hâlâ bünyesinde tutuyor. Henüz bir açıklama veya herhangi bir sinyal olamamakla birlikte yayıncıların kaderinin de takıma aynı olup olmayacağı bilinmiyor. Ancak şu an için öyle bir plan varmış gibi durmuyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle