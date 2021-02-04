TSM, Fortnite kadrosunu dağıttı

Profesyonel espor organizasyonu geçtiğimiz Pazartesi günü Fortnite takımı resmi olarak dağıttığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından kadrodaki üç oyuncu yeni iş tekliflerine açık olduklarını duyurdu. TSM’in bu kararından etkilenen oyuncular Rocco "Saf" Morales, Kerry "Ferrrnando" Salas ve Mack "MackWood" Aesoph.

Today we’re announcing our departure from competitive Fortnite and parting ways with @MackWood1x, @TSM_Ferrrnando, and @Safarooniee.



Thank you for everything you contributed to TSM during your time with the org. We wish you all the best in your future endeavors. pic.twitter.com/A9M9TchuA6 — TSM (@TSM) February 1, 2021

TSM’in Fortnite takımı dağıtmasıyla birlikte bu üç oyununun 20 milyon dolarlık ödül havuzuna sahip turnuvaya katılması şu an için mümkün görünmüyor.

Oyunun çıktığı erken zamanlardan beri profesyonel sahnede Fortnite takımıyla yer alan TSM, pek çok Fortnite hayranını hayal kırıklığına uğrattı. Saf ve Ferrnando takıma kısa bir süre önce girmiş olmakla birlikte Mackwood 2019 senesinden beri organizasyonun bünyesinde Fortnite oynuyordu. Mackwood ve Saf geçtiğimiz Fortnite Champion Series’i kazanan başarılı isimlerdi. Bunun da gelecek takımlarını bulmada etkili bir faktör olacağı kesin.

TSM Fortnite takımını dağıtmasına rağmen Fortnite yayıncılarını hâlâ bünyesinde tutuyor. Henüz bir açıklama veya herhangi bir sinyal olamamakla birlikte yayıncıların kaderinin de takıma aynı olup olmayacağı bilinmiyor. Ancak şu an için öyle bir plan varmış gibi durmuyor.