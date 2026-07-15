Trump, İngiltere'nin kupayı almasını istiyor!

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ABD'nin son 16 turunda Belçika’ya elenmesinin ardından pek çok kişi Devlet Başkanı Donald Trump’ın turnuvada kimi desteklediğini merak ediyordu. Trump’ın Dünya Kupası’ndan sorumlu danışmanı Andrew Giuliani, ABD Başkanı’nın gönlündeki takımı açıkladı. Buna göre Trump, turnuvada İngiltere’yi destekliyor ve İngilizlerin 60 yıl aradan sonra kupayı New Jersey’de havaya kaldırmasını istiyor. Giuliani konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Eğer ABD kendi kuruluşunun 250. yılında bu kupayı kazanamıyorsa, İngilizlerin bizim bu büyük kutlamalarımız sırasında Amerika’da şampiyon olması harika bir hikaye olurdu.”

Hem Trump hem de Beyaz Saray adına konuştuğunu vurgulayan Andrew Giuliani, “İngiltere’nin kupayı sonuna kadar götürebileceğine kesinlikle inanıyorum çünkü kalan ekipler arasında en iyilerden biriler. Harry Kane şu an İngiltere’nin en golcü ismi ve eğer kupayı kazanırlarsa bunun baş mimarı kesinlikle o olacaktır.”

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ARJANTiN ‘UĞURLU’ LACiVERT FORMASIYLA OYNAYACAK

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Dünya Kupası yarı finalinde bugün İngiltere karşısına çıkacak olan Arjantin, maçı kazanmak için ‘şans’ ve ‘uğur’ dahil tüm ihtimalleri değerlendiriyor. Öyle ki, İngiltere karşısına ‘uğurlu’ formayla çıkabilmek için FİFA’dan onay bile aldılar.

Arjantinlilerin sahaya çıkmak istediği bu özel forma; aslında deplasmanlarda giydiği lacivert forma. Bu formanın hikayesi ta 1986 yılına, Diego Maradona’nın İngiltere filelerine o meşhur ‘Tanrı’nın Eli’ golünü attığı tarihi maça kadar uzanıyor. Tangocular, o gün sahada tam olarak bu lacivert formayla mücadele ediyordu. Arjantin, o unutulmaz maçta İngiltere’yi 2-1 yenmişti. O turnuvadan 12 yıl sonra, 1998 Dünya Kupası son 16 turunda İngilizleri penaltılarla elerken de üzerlerinde yine aynı lacivert deplasman forması vardı.

2002 Dünya Kupası’nda ise Arjantin sahaya klasik açık mavi beyaz (çubuklu) formasıyla çıkmış ve kırmızı forma giyen İngiltere’ye mağlup olmuştu.

iNGiLTERE BEYAZ GiYECEK

Normal şartlarda FİFA kuralları gereği, takımların sahaya ilk tercihleri olan iç saha formalarıyla çıkması gerekiyor (Arjantin için bu açık mavi beyaz). Ancak bazı özel durumlarda istisnalara izin verilebiliyor Karar, İngiltere’nin sahaya beyaz formayla çıkacak olması ve sahada bir renk kontrastı yaratılması gerekçesiyle de resmi olarak desteklendi.

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HAALAND KUTLAMALARI BIRAKIP MODA DEFiLESiNE UÇTU

Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselerek büyük bir başarı elde eden Norveç Milli Takımı’nı ülkeye dönüşte 90 bin kişi karşıladı. Kraliyet Sarayı önünde hep birlikte ‘kürek çeken’ Norveçlilerin bu kutlamasında Erling Haaland yoktu zira yıldız oyuncu takım arkadaşı Sander Berge ile birlikte kutlamalarda fazla kalmadan İtalya’ya gitti. Aslında ikilinin planlarında Norveç’e uğramak hiç yoktu ancak sırf Kraliyet Sarayı’ndaki kabulde yer alabilmek için takıma eşlik ettiler ve ardından hemen uçağa bindiler.

İtalyan basını, Haaland ve Berge’nin Dolce & Gabbana moda defilesine katılacağını yazdı. Zira Haaland, geçtiğimiz yıl düzenlenen defilede de boy göstermişti. Norveçli yıldız aynı zamanda bu İtalyan moda devinin marka elçisi.

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Norveç Milli Takımı Teknik Direktörü Stale Solbakken; Haaland ve Berge’nin durumlarını şu sözlerle açıkladı:

“Yolculuğumuz çok gecikti. Aslında Erling her şeyi kusursuzca zamanlamıştı. Kendisinin ve Sander’in iptal edemeyecekleri bazı anlaşmaları vardı. Gitmek zorundaydılar, bu onların suçu değil. ABD’de yaklaşık 4 saat kadar bekletilince tüm planlar sarktı.”

FUTBOLCULAR SUYA TARAFTARLAR FLÖRTE!

2026 Dünya Kupası’ndaki maçlarda verilen su molaları, birçok kişiyi çileden çıkartıyordu ama meğer bu boşluklar çok ilginç bir amaca da hizmet ediyormuş! İngiliz mobil operatörü Virgin Media O2’nin, turnuvada İngiltere maçları sırasındaki ağ trafiğini incelemesi sonucu ortaya tam anlamıyla ‘flört çılgınlığı’ çıktı. İşte yeşil sahalardan ekran kaydırma simülatörüne dönen o istatistiklerin eğlenceli özeti:

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Maçın heyecanından telefonuna bakamayan kitle, hakem oyunu durdurup su molası verdiği an adeta telefona saldırmış.

Misal ngiltere-Meksika maçında hakem ilk su molasını verdiği an, o 3 dakikalık arada Tinder ve Hinge trafiği %15 fırlamış. Yine aynı su molasında Tinder trafiği %55 artmış. Yani futbolcular su içerken, taraftarlar harıl harıl aday eliyormuş!

DEVRE ARASI KIYAMET!

İkinci yarıdaki su molasında hareketlilik %46 artarken, asıl kıyamet devre arasında kopmuş. Devre arasında flört uygulamalarındaki trafik %116 gibi çılgın bir oranda artarak Tinder, Bumble, Hinge ve Grindr’ı neredeyse kilitlemiş.

Neyse ki taraftarlık görevlerini unutmamış ve maç başladığında flört uygulamalarının kullanımı bir anda %37 yere çakılmış. Yani odak tamamen sahada!

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Sadece Meksika maçı değil; Norveç maçında ilk su molasında %14, devre arasında %25 artış yaşanmış. D. Kongo maçında ise su molasında Match %69, Hinge %20, Tinder %19 artmış. Hırvatistan ve Gana maçlarında da aynı senaryo gerçekleşmiş.