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GeriFutbol TRT'nin efsane spikeri Abidin Aydoğdu hayatını kaybetti
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Haber Giriş: 11.02.2020 - 11:34,Son Güncelleme:/

TRT'nin efsane spikeri Abidin Aydoğdu hayatını kaybetti

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TRT'nin efsane spikeri Abidin Aydoğdu hayatını kaybetti

Türk spor basını usta bir ismini kaybetti. TRT'nin emekli spikerlerinden Abidin Aydoğdu vefat etti.

Aydoğdu, rahatsızlığı dolayısıyla bir süredir İstanbul Koşuyolu Yeditepe Hastanesi'nde tedavi görüyordu. 72 yaşında hayatını kaybeden Abidin Aydoğdu, 1972 yılında TRT'de spiker olarak göreve başladı.

Aydoğdu, uzun yıllar ekranda maçların heyecanını yansıttı. Duayen spor spikeri, lig karşılaşmalarının yanı sıra Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonaları'nda da görev yaptı.

 

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