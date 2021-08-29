TRT Yıldız nasıl izlenir? Trt Spor Yıldız uyduda hangi kanalda? İşte frekans bilgileri

Milyonların takip ettiği futbol veya voleybol karşılaşmalarının bazıları, TRT SPOR Yıldız'dan canlı yayınlanıyor. Sonucunu merakla bekledikleri maçları canlı olarak takip etmek isteyenler, frekans bilgileri ile ilgili detayları araştırmayı sürdürüyor.

TRT Spor Yıldız 19 Mayıs 2021 tarihinde resmi olarak kuruldu. Frekans alt yapısı TRT Spor 2 üzerine kurulu olan TRT Spor Yıldız hem internet hem de uydu yayını üzerinden erişime açık tutuluyor.



TRT SPOR YILDIZ FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A uydusunda hizmet veren kanalın frekans bilgileri şu şekilde:

Türksat 4A 11958 V 27500 5/6 (SD/HD)

Digiturk 87. kanalD-Smart 86. kanal (HD)KabloTV 242. kanal (HD)Turkcell TV+ 71. Kanaltivibu 85. KanalVodafone TV 72. kanal (SD)