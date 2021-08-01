TRT SPOR YILDIZ Yayın Akışı: TRT Yıldız nasıl izlenir, kaçıncı kanalda? TRT SPOR Yıldız frekans bilgileri…

23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları'nda 33 farklı Spor branşına ait müsabakalar TRT SPOR ve TRT SPOR Yıldız ekranlarında yaşanıyor. Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Tokyo Olimpiyatları’ına 200’ün üzerinde ülkeden yaklaşık 11 bin sporcu katılacak. Türk sporu, kendi olimpiyat tarihinin en fazla katılım gösterdiği ikinci organizasyonunu yaşayacak.

TRT SPOR YILDIZ FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A 11958 V 27500 5/6 (SD/HD)

TRT SPOR YILDIZ KAÇINCI KANALDA?

Digiturk 87. kanal D-Smart 86. kanal (HD)

KabloTV 242. kanal (HD)

Turkcell TV+ 71. Kanal tivibu 85. Kanal Vodafone TV 72. kanal (SD)

1 Ağustos 2021 Yayın Akışı