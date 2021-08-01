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Spor Arena
Haber Giriş: 01.08.2021 - 12:31 | Son Güncelleme:

TRT SPOR YILDIZ Yayın Akışı: TRT Yıldız nasıl izlenir, kaçıncı kanalda? TRT SPOR Yıldız frekans bilgileri…

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TRT SPOR YILDIZ Yayın Akışı: TRT Yıldız nasıl izlenir, kaçıncı kanalda? TRT SPOR Yıldız frekans bilgileri…

TRT Yıldız frekans bilgileri ve TRT SPOR YILDIZ Yayın Akışı kanalda gösterilen karşılaşmaları takip etmek isteyen sporseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, TRT Yıldız nasıl izlenir, kaçıncı kanalda? TRT SPOR Yıldız frekans bilgileri…

23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları'nda 33 farklı Spor branşına ait müsabakalar TRT SPOR ve TRT SPOR Yıldız ekranlarında yaşanıyor. Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Tokyo Olimpiyatları’ına 200’ün üzerinde ülkeden yaklaşık 11 bin sporcu katılacak. Türk sporu, kendi olimpiyat tarihinin en fazla katılım gösterdiği ikinci organizasyonunu yaşayacak.

TRT SPOR YILDIZ FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A11958 V 27500 5/6 (SD/HD)

TRT SPOR YILDIZ KAÇINCI KANALDA?

Digiturk87. kanal
D-Smart86. kanal (HD)
KabloTV242. kanal (HD)
Turkcell TV+71. Kanal
tivibu85. Kanal
Vodafone TV72. kanal (SD)

1 Ağustos 2021 Yayın Akışı

  • 03:05İstiklal Marşı
  • 03:10TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI (Canlı)
  • 17:00TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI
  • 19:00TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI ''TÜRK GÜNLÜĞÜ''
  • 19:30TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI
  • 21:00TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI ''ÖZETLER''
  • 22:00TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI
  • 01:00TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI ''ALTIN ANLAR''
  • 02:00TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI
  • 03:05İstiklal Marşı
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