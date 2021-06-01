TRT Spor Yıldız frekans bilgileri! TRT Spor Yıldız kaçıncı kanalda?

TRT Spor Yıldız 19 Mayıs 2021 tarihinde resmi olarak kuruldu. Frekans alt yapısı TRT Spor 2 üzerine kurulu olan TRT Spor Yıldız hem internet hem de uydu yayını üzerinden erişime açık tutuluyor. İşte, TRT Spor Yıldız frekans bilgileri ve kanal sıralaması detayları

TRT SPOR YILDIZ FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A 11958 V 27500 5/6 (SD/HD)

TRT SPOR YILDIZ KAÇINCI KANALDA?

Digiturk 87. kanal D-Smart 86. kanal (HD)

KabloTV 242. kanal (HD)