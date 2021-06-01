Son Güncelleme:
TRT Spor Yıldız frekans bilgileri! TRT Spor Yıldız kaçıncı kanalda?
TRT Spor Yıldız frekans bilgileri, kanaldaki programları ve müsabakaları izlemek isteyen kişilerin araştırdığı husus olmaya devam ediyor. TRT Spor 2'nin yeni adı olan TRT Spor Yıldız frekans bilgileri, kurum tarafından paylaşıldı. Peki, futbol dışı müsabakalara ağırlık verilen TRT Spor Yıldız kaçıncı kanalda? İşte, D-Smart, Digitürk, Tivibu TRT Spor Yıldız kanal sıralaması
TRT Spor Yıldız 19 Mayıs 2021 tarihinde resmi olarak kuruldu. Frekans alt yapısı TRT Spor 2 üzerine kurulu olan TRT Spor Yıldız hem internet hem de uydu yayını üzerinden erişime açık tutuluyor. İşte, TRT Spor Yıldız frekans bilgileri ve kanal sıralaması detayları
TRT SPOR YILDIZ FREKANS BİLGİLERİ
|Türksat 4A
|11958 V 27500 5/6 (SD/HD)
TRT SPOR YILDIZ KAÇINCI KANALDA?
|Digiturk
|87. kanal
|D-Smart
|86. kanal (HD)
|KabloTV
|242. kanal (HD)
|Turkcell TV+
|71. Kanal
|tivibu
|85. Kanal
|Vodafone TV
|72. kanal (SD)