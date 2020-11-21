TRT Avaz canlı izle: TRT Avaz frekans bilgileri
TRT Avaz frekans bilgileri ve canlı yayın izleme ekranı pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Belirdi dönemlerde önemli yayınlara yer vermesi dolayısıyla rağbet gören TRT Avaz, frekans bilgileri ile merak ediliyor. Peki, TRT Avaz canlı izleme ekranı ve frekans bilgileri nedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
TRT Avaz canlı izleme linki ve frekans bilgileri pek çok izleyici tarafından merak ediliyor. Dikkat çeken programlara ve yayınlara yer veren TRT Avaz, frekans bilgileri girilmesi halinde uydu üzerinden takip edilebiliyor. Aynı zamanda TRT Avaz canlı yayını internet üzerinden de izlenebiliyor. İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
TÜRKSAT 3A DOĞU BİMİ TRT AVAZ FREKANSI
Frekans: 11096
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Sembol Rate: 30000
FEC: 5/6
Yamal 401 K (90 ° E) TRT AVAZ FREKANSI
Frekans: 10972 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Sembol Rate: 11200 Msymb
FEC: 3/4
EUTELSAT 7A (7.0°E) (Digitürk) TRT AVAZ FREKANSI
Frekans: 10804
Polarizasyon: Dikey (Vertical)
Sembol Rate: 30000
FEC: 3/4
Digiturk
57. kanal
D-Smart
284. kanal
Türksat Kablo TV
68. kanal
Tivibu
47. kanal
Superonline
179. kanal
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