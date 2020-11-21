TRT Avaz canlı izle: TRT Avaz frekans bilgileri

TRT Avaz canlı izleme linki ve frekans bilgileri pek çok izleyici tarafından merak ediliyor. Dikkat çeken programlara ve yayınlara yer veren TRT Avaz, frekans bilgileri girilmesi halinde uydu üzerinden takip edilebiliyor. Aynı zamanda TRT Avaz canlı yayını internet üzerinden de izlenebiliyor. İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

TÜRKSAT 3A DOĞU BİMİ TRT AVAZ FREKANSI

Frekans: 11096

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Sembol Rate: 30000

FEC: 5/6

Yamal 401 K (90 ° E) TRT AVAZ FREKANSI

Frekans: 10972 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Sembol Rate: 11200 Msymb

FEC: 3/4

EUTELSAT 7A (7.0°E) (Digitürk) TRT AVAZ FREKANSI

Frekans: 10804

Polarizasyon: Dikey (Vertical)

Sembol Rate: 30000

FEC: 3/4

Digiturk

57. kanal

D-Smart

284. kanal

Türksat Kablo TV

68. kanal

Tivibu

47. kanal

Superonline

179. kanal

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