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Haber Giriş: 21.11.2020 - 12:41 | Son Güncelleme:

TRT Avaz canlı izle: TRT Avaz frekans bilgileri

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TRT Avaz canlı izle: TRT Avaz frekans bilgileri
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TRT Avaz frekans bilgileri ve canlı yayın izleme ekranı pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Belirdi dönemlerde önemli yayınlara yer vermesi dolayısıyla rağbet gören TRT Avaz, frekans bilgileri ile merak ediliyor. Peki, TRT Avaz canlı izleme ekranı ve frekans bilgileri nedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

TRT Avaz canlı izleme linki ve frekans bilgileri pek çok izleyici tarafından merak ediliyor. Dikkat çeken programlara ve yayınlara yer veren TRT Avaz, frekans bilgileri girilmesi halinde uydu üzerinden takip edilebiliyor. Aynı zamanda TRT Avaz canlı yayını internet üzerinden de izlenebiliyor. İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler 

TÜRKSAT 3A DOĞU BİMİ TRT AVAZ FREKANSI

Frekans: 11096
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Sembol Rate: 30000
FEC: 5/6

Yamal 401 K (90 ° E) TRT AVAZ FREKANSI

Frekans: 10972 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Sembol Rate: 11200 Msymb
FEC: 3/4

EUTELSAT 7A (7.0°E) (Digitürk) TRT AVAZ FREKANSI

Frekans: 10804
Polarizasyon: Dikey (Vertical)
Sembol Rate: 30000
FEC: 3/4

Digiturk

57. kanal

D-Smart

284. kanal

Türksat Kablo TV

68. kanal

Tivibu

47. kanal

Superonline

179. kanal

 

TRT AVAZ CANLI İZLE 

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