Troy Deeney, corona virüs sebebiyle antrenmanlara katılmayı reddeti

Spor Arena Dış Haberler | Golcü futbolcu Troy Deeney, "Talk the Talk" isimli Youtube kanalına yaptığı açıklamada, "Bu hafta geri döneceğimiz söylendi. Antrenmanlara katılmayacağımı söyledim. Bir anda corona virüs kapabilirim. Virüsü eve getirmek istemiyorum. Oğlum henüz 5 aylık ve nefes almada zorluk çekiyor. Onu daha fazla tehlikeye atmak istemiyorum. Kıyafetlerimi bile onlardan uzak tutmam gerekiyor. Babamı, büyük annem ve büyük babamı kaybettim. Hayatımda önemsediğim çok az insan kaldı. Bu benim kazanacağım birkaç sterlinden daha önemli" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR GÜVENCE ALAMADIM"

Geçen hafta futbolcular ile Premier Lig şefleri arasında gerçekleşen toplantıya katıldığını söyleyen İngiliz forvet, "Corona virüsle ilgili herhangi bir ek tarama yapılacak mı? Siyahi, Asyalı ve karışık etnik kökenli kişilerin hastalığa yakalanma olasılığı diğer insanlardan 4 kat fazla. Bununla ilgili bir çalışma yaptınız mı? şeklinde çok basit sorular sordum ancak bunlarla ilgili hiçbir güvence alamadım" dedi.

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