Trossard'la dirsek teması!

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Gelecek sezon için kanat transferi de planlayan Fenerbahçe’de öne çıkan isimlerden biri Arsenal forması giyen Leandro Trossard oldu. İngiliz basınında bu transferle ilgili haberler çıkarken Times, sarı lacivertlilerin deneyimli futbolcuyla anlaşma sağladığını ve 3 yıllık sözleşme önerdiğini yazdı.

TROSSARD KİMDİR?

Leandro Trossard, 4 Aralık 1994 tarihinde Belçika’nın Maasmechelen şehrinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine, Belçika’nın köklü kulüplerinden biri olan KRC Genk altyapısında başladı. 2012 yılında ise profesyonel kariyerine ilk adımını attı.

Belçikalı yıldız, sol kanat ve forvet gibi iki önemli pozisyonda da oynayabilen çok yönlü bir futbolcudur. 2019 yılında transfer olduğu İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton & Hove Albion’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

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2023 yılında Arsenal’e transfer olan Trossard, 30 yaşında olmasına rağmen kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçiriyor. Geçtiğimiz sezon Arsenal’de giydiği 19 numaralı forma ile 56 resmi maçta 10 gol, 10 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.