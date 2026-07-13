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Trossard 'Kartal' oluyor!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Leandro Trossard#Arsenal
Trossard Kartal oluyor
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2026 07:00

Beşiktaş yönetimi, Belçikalı futbolcunun menajeri ile el sıkıştı. 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Belçika Milli Takımı’nın Dünya Kupası’ndan elenmesi üzerine kısa bir tatil yaptıktan sonra stanbul’a gelip imzayı atacak.

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Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Vincenzo İtaliano’nun isteği doğrultusunda transfer listesine aldığı Leandro Trossard ile her konuda el sıkıştı.

3 yıldır Arsenal’de forma giyen 31 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 3+1 yıllık anlaşma sağlandı.

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Trossard, Belçika Milli Takımı’nın Dünya Kupası’ndan elenmesi sonrası kısa bir süre tatil yapacak, ardından İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçip imzayı atacak.

Yıldız isim yıllık 7 milyon Euro alacak. Öte yandan Beşiktaş yönetimi, Oğuz Aydın’ın transferi için Fenerbahçe’ye resmi teklifte bulundu.

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#Beşiktaş#Leandro Trossard#Arsenal

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