Trossard 'Kartal' oluyor!

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Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Vincenzo İtaliano’nun isteği doğrultusunda transfer listesine aldığı Leandro Trossard ile her konuda el sıkıştı.
3 yıldır Arsenal’de forma giyen 31 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 3+1 yıllık anlaşma sağlandı.
OĞUZ iÇiN TEKLiF
Trossard, Belçika Milli Takımı’nın Dünya Kupası’ndan elenmesi sonrası kısa bir süre tatil yapacak, ardından İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçip imzayı atacak.
Yıldız isim yıllık 7 milyon Euro alacak. Öte yandan Beşiktaş yönetimi, Oğuz Aydın’ın transferi için Fenerbahçe’ye resmi teklifte bulundu.