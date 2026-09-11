×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Trossard, Beşiktaş'taki hesabı açtı! İkonik gol sevincini Dolmabahçe'ye taşıdı

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Leandro Trossard#Erzurumspor FK
Trossard, Beşiktaştaki hesabı açtı İkonik gol sevincini Dolmabahçeye taşıdı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2026 22:17

Beşiktaş’ın Belçikalı oyuncusu Leandro Trossard, Erzurumspor FK karşısında fileleri havalandırarak siyah-beyazlılardaki ilk gol sevincini yaşadı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Erzurumspor FK’yı 3-0 mağlup etti.

PERDEYİ EMİRHAN AÇTI

Trossard, Beşiktaştaki hesabı açtı İkonik gol sevincini Dolmabahçeye taşıdı

Maçın ilk golü Emirhan Topçu'dan geldi. 21. dakikada Orkun’un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Emirhan Topçu, altıpas çizgisi önünden kafayı vurarak uzak köşeden topu ağlarla buluşturdu. 

25 yaşındaki topçu, 8 Şubat'taki Sivasspor deplasmanın ardından ilk kez gol sevinci yaşamış oldu.

TROSSARD SİFTAH YAPTI

Trossard, Beşiktaştaki hesabı açtı İkonik gol sevincini Dolmabahçeye taşıdı

Mücadelenin 27. dakikasında Hyeon-Gyu Oh’un asistinde ağları sarsan Leandro Trossard, siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti. Trossard, geçen hafta kazanılan Fenerbahçe derbisinde de 1 asist yapmıştı. 

Haberin Devamı

Leandro Trossard, bu sezon çektiği 13'üncü şutta rakip fileleri havalandırmış oldu.

Müsabakaya 11’de başlayan Belçikalı oyuncu, 84. dakikada yerini Ernest Poku’ya bıraktı.

SÜPER YEDEK İLHAN FAKILI

Trossard, Beşiktaştaki hesabı açtı İkonik gol sevincini Dolmabahçeye taşıdı

Siyah-beyazlılarda maçın 71. dakikasında Vaclav Cerny’nin yerine oyuna dahil olan İlhan Fakılı, Amir Murillo’nun asistinde 81. dakikada fileleri havalandırdı. Bu sezon 6 Avrupa kupaları, 5 Süper Lig olmak üzere 11 müsabakada görev alan İlhan, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

İlhan Fakılı, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çorum FK ile oynanan müsabakada da gol sevinci yaşamıştı.

Gözden KaçmasınBeşiktaşta Rıdvan Yılmaza dalya plaketiBeşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'a dalya plaketi!Haberi görüntüle

KARTAL, EVİNDE KAYIPSIZ DEVAM

Bu sezon evinde 3 lig müsabakasına çıkan siyah-beyazlılar, puan kaybı yaşamayarak 9 puan topladı. Kartal, Dolmabahçe’de ağırladığı Eyüpspor’u 1-0, Çorum FK’yı 6-2 ve Erzurumspor FK’yı 3-0 mağlup etti.

Bir sonraki iç saha maçında UEFA Avrupa Ligi’nde Marsilya’yı konuk edecek Beşiktaş, ligde ise bir sonraki hafta Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Leandro Trossard#Erzurumspor FK

BAKMADAN GEÇME!