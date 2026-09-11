Trossard, Beşiktaş'taki hesabı açtı! İkonik gol sevincini Dolmabahçe'ye taşıdı

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Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Erzurumspor FK’yı 3-0 mağlup etti.

PERDEYİ EMİRHAN AÇTI





Maçın ilk golü Emirhan Topçu'dan geldi. 21. dakikada Orkun’un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Emirhan Topçu, altıpas çizgisi önünden kafayı vurarak uzak köşeden topu ağlarla buluşturdu.

25 yaşındaki topçu, 8 Şubat'taki Sivasspor deplasmanın ardından ilk kez gol sevinci yaşamış oldu.

TROSSARD SİFTAH YAPTI





Mücadelenin 27. dakikasında Hyeon-Gyu Oh’un asistinde ağları sarsan Leandro Trossard, siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti. Trossard, geçen hafta kazanılan Fenerbahçe derbisinde de 1 asist yapmıştı.

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Leandro Trossard, bu sezon çektiği 13'üncü şutta rakip fileleri havalandırmış oldu.

Müsabakaya 11’de başlayan Belçikalı oyuncu, 84. dakikada yerini Ernest Poku’ya bıraktı.

SÜPER YEDEK İLHAN FAKILI





Siyah-beyazlılarda maçın 71. dakikasında Vaclav Cerny’nin yerine oyuna dahil olan İlhan Fakılı, Amir Murillo’nun asistinde 81. dakikada fileleri havalandırdı. Bu sezon 6 Avrupa kupaları, 5 Süper Lig olmak üzere 11 müsabakada görev alan İlhan, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

İlhan Fakılı, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çorum FK ile oynanan müsabakada da gol sevinci yaşamıştı.

KARTAL, EVİNDE KAYIPSIZ DEVAM

Bu sezon evinde 3 lig müsabakasına çıkan siyah-beyazlılar, puan kaybı yaşamayarak 9 puan topladı. Kartal, Dolmabahçe’de ağırladığı Eyüpspor’u 1-0, Çorum FK’yı 6-2 ve Erzurumspor FK’yı 3-0 mağlup etti.

Bir sonraki iç saha maçında UEFA Avrupa Ligi’nde Marsilya’yı konuk edecek Beşiktaş, ligde ise bir sonraki hafta Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

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