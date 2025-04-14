Trio, Fenerbahçe-Sivasspor maçına damga vuran pozisyonu değerlendirdi: Açık, bariz, net, tartışmazsız bir penaltı!

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Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'la karışlaştı. Sarı-Lacivertliler Sivas temsilcisini 3-1'lik skorla yendi.

Mücadeleye 54. dakikada yaşanan pozisyon damgasını vurdu. Mert Müldür, rakip cezası içinde Charisis ile yaşadığı pozisyon sonrası yerde kaldı. Fenerbahçe cephesi penaltı itirazında bulunurken Jose Mourinho da maçtan sonrası pozisyonla ilgili açıklamada bulundu.

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MOURİNHO'DAN TEPKİ: NET BİR PENALTI VARDI

Jose Mourinho Mert Müldür'ün pozisyonuyla alakalı, 'Çok iyi bir hakem vardı ama kötü bir VAR hakemi vardı. Mert Müldür'e net bir penaltı vardı. Biz olunca galiba farklı oluyor.' ifadelerini kullandı.

BeIN Sports'un Trio ekibi de Fenerbahçe'nin Sivasspor'u yendiği maçın 54. dakikasında Mert Müldür'ün yerde kaldığı pozisyonu maçtan sonra detaylı inceledi.

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54. DAKİKADA FENERBAHÇE'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?

Deniz Çoban: Hocam, ben burada penaltıyı tartışmam sadece şunu tartışırım; VAR buna karışır mı, karışmaz mı? Yani şimdi benim için hiç şüphe götürmeyen bir penaltı bu. Oyuncu da gayet iyi niyetle devam etmek istiyor ama savunmacı, diziyle rakibi indiriyor. Yani şimdi Fenerbahçeli oyuncu, topu kurtarmış. Buradan nasıl geçecek birisi izah etsin?

Bahattin Duran: Bu arada geçmeye çalışıyor. İyi niyetli bir şey var burada hocam.

Deniz Çoban: Mert Müldür, penaltı almaya falan gitmiyor.

Bülent Yıldırım: Hocam, şut açısı bulmaya çalışıyor.

'AÇIK, BARİZ, NET, TARTIŞMAZ BİR PENALTI'

Deniz Çoban: Açık, bariz, net, tartışmasız bir penaltı benim için ve o kadar iyi yerden bakarken bu penaltıyı vermesi lazım.

Bahattin Duran: Hocam, benim de kararım penaltı. Bakın; Fenerbahçeli oyuncu, topu sol ayağıyla çekip sağ ayağıyla giderken Sivassporlu oyuncu, ayağını genişletti. Risk aldı, burada topla oynaması lazım. Topla kesinlikle oynayamadı. Topla oynayamaması yeterli değil diyelim Fenerbahçeli oyuncunun geçiş yönünde duruyor. Fenerbahçeli oyuncunun sol dizine net bir teması var ve Fenerbahçeli oyuncu bütün iyi niyetiyle de geçmeye çalışıyor ama Sivassporlu Charisis, buna engel olmuş. Bunun karşılığı benim için penaltı.

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'AÇIK BİR PENALTI KANAATİMCE'

Bülent Yıldırım: Hiç tartışacak bir şey yok. Sol ayağımla aldım sağıma. Ben Mert'im; düşme niyetim yok, ikili sıkıştırmanın arasından çıkacağım. Nasıl çalım atacağım? Sol ayağımdan sağıma alacağım. Ne rakibi kolluyor ne bir şey... Topu sağına çekecek. Charisis ne yapacak? Diziyle vuracak. Bu, dikkatli müdahale mi? Şimdi, penaltıda hiçbir şüphe yok. Her şartta bu, dikkatsiz bir faul. Net bir penaltı, açık bir penaltı kanaatimce.

Bülent Yıldırım: Video hakem müdahale edebilir mi, edemez mi?

Bahattin Duran: Yani hocam, orası tartışma konusu. Benim için penaltı. Buna penaltı değil diyen, hakem kararı diyen birileri çıkar mı o yönden soru işaretlerim var.

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Bülent Yıldırım: Şu faulde sübjektif nitelik var mı?

Bahattin Duran: Bence yok.

Bülent Yıldırım: Şu diz müdahalesi açık kanıt değil mi?

Bahattin Duran: Benim şüphem yok ama buna penaltı değil diyen çıkar mı? Bence çıkar.

Deniz Çoban: Şunu ben kanıt olarak gösteririm hocam. Burada fotoğrafı durdururum. Hocam, şuraya bir bak derim.

Bülent Yıldırım: Ben de o noktadayım. Bu, dikkatsiz bir diz müdahalesi. Yukarıdan yapılmış. Öyle alttan yapılan, zeminde olan ya da yukarıdan şarjın şiddetinin ölçülüp ölçülmemesini gerektiren sübjektif hiçbir şey yok. Burada sol dizi vurdu ve Mert'i düşürdü. Topa müdahale yok. Bu, bir kanıt. Bence video hakem müdahalesi de gerekirdi.

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Bahattin Duran: Bence bu pozisyonu video hakem üzerinden okumamak lazım.

Bülent Yıldırım: Hocam, zaman zaman da şu tarz bir duygusal toplumuz. Skora göre değerlendirme yaptığımız oluyor. Bu maç 2-2 olsaydı bu verilmeyen penaltının üzerine o zaman spor medyası bu pozisyonu, nasıl ele alacaktı?

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Deniz Çoban: Bu pozisyon için de böyle. Haftanın açılış maçında Galatasaray maçı 2-0 bitmese Torreira'nın pozisyonu da gündeme... Bence Torreira'nın pozisyonundan da daha açık penaltı bu.

Bülent Yıldırım: Ya skordan bağımsız ver penaltıyı kardeşim yani. Bu penaltı. Daha penaltı nasıl olacak?

Deniz Çoban: Talisca'nın frikik golünden önceki pozisyon da faul bana göre ama...

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Bahattin Duran: Bu daha net.

Deniz Çoban: Bu daha net. Talisca'nınkinden daha net.

Bülent Yıldırım: Arkadaşlar, bu bir kanıttır. Yukarıdan yapılmakta, çok açık bir yerde ve etkili bir diz darbesi. Video hakemin kesinlikle müdahale etmesi gerekirdi. Hakemin de buna kesinlikle penaltı vermesi gerekirdi.